Horror en Brasil: mató a su hijo de 2 años, intentó suicidare y dejó una carta a su exnovia

El acusado confesó que no toleraba que la madre del niño tuviera otra relación. Quedó detenido por homicidio triplemente calificado.

Los celos a hacia su expareja motivaron el crimen que conmociona a Brasil.

Un estremecedor crimen conmociona a Brasil . Un joven fue arrestado acusado de asesinar a su hijo de dos años en la ciudad de Sorriso, en el estado de Mato Grosso , en lo que los investigadores consideran un acto de venganza contra su expareja .

Antes del ataque, el sospechoso escribió una impactante carta dirigida a la madre del niño y, luego del homicidio, intentó suicidarse.

Rairo Andrey Borges Lemos , de 21 años, fue detenido y acusado de asfixiar a su hijo, Davi Lucca da Silva Lemos , de apenas 2 años, en un hecho que la policía investiga como un acto de venganza contra su ex pareja.

Vecinos indicaron que el viernes Borges Lemos puso la música a todo volumen y luego que oyeron un ruido proveniente de la casa. Como nadie abrió la puerta, tuvieron que forzar la entrada. Dentro del dormitorio, encontraron al hombre y al niño inconscientes. También había una carta manuscrita.

El hombre fue trasladado a un centro médico con una herida en el cuello y sobrevivió. El chiquito estaba grave y se le realizaron maniobras de reanimación durante 30 minutos, hasta que se confirmara su muerte.

carta

Celos fatales: “No puedo verte con otro hombre”

Borges Lemos confesó a la policía que asfixió a su propio hijo tras ver una foto de su ex con otro hombre. La madre del nene declaró a la policía que llevaba unas dos semanas separada del sospechoso y que este se había mostrado molesto al enterarse de su nueva relación.

Poco antes del hecho, el joven le envió una serie de mensajes en los que le advirtió que “se llevaría al hijo consigo”. En la carta, el joven declara que no soportaba ver a su exnovia con otro hombre, afirma haber actuado impulsivamente e insiste en eximirla de toda responsabilidad.

En varios pasajes, intenta justificar el crimen como un acto motivado por el sufrimiento emocional y describe a su hijo como “un regalo de Dios”. “Eres mi amor eterno, y no estaré aquí para verte con otra persona, mi corazón no lo soporta”, escribió el hombre.

En otro pasaje, señaló: “Sé que no mereces todo esto, pero necesitaba dejarte ser feliz. Lamento mucho que nuestra relación terminara, pero desafortunadamente, yo terminé con todo”.

La investigación y la imputación

Tras ser atendido en el hospital, Lemos fue detenido por la policía. La fiscalía lo imputó por homicidio triplemente calificado: por motivo fútil, por tratarse de una víctima menor de 14 años y por el agravante de ser el padre de la víctima.

La comisaria Layssa Crisóstomo, a cargo del caso, fue contundente: “Es un crimen terrible, donde quien debería proteger termina matando, y por un motivo muy banal, por el final de una relación".

“Las personas están muy egocéntricas, no aceptan ser contrariadas y, para imponer su voluntad, son capaces de cualquier cosa, incluso quitarle la vida a un niño inocente”, agregó.

El acusado quedó a disposición de la Justicia y la investigación continúa para esclarecer todos los detalles del caso.

Una denuncia por agresión

Según la información oficial, el joven no tenía antecedentes de violencia doméstica, pero sí había sido denunciado por agresión menos de un año atrás, en febrero de 2025, cuando trabajaba como guardia en un boliche del barrio Jardim Europa.

En ese episodio, atacó a un cliente con una picana eléctrica y, junto a otros dos guardias, lo golpeó y expulsó del local tras una discusión por el uso del baño.