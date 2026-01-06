La canción que eligió Romina Gaetani en su show tras denunciar a su expareja por violencia de género

La actriz participó de un evento donde cantó una canción con un fuerte mensaje referido a la violencia de género, a días de haber sufrido un episodio de esas características.

Romina Gaetani todavía atraviesa un proceso de recuperación emocional luego del hecho de violencia de género que denunció ante la Justicia poniendo a su ex pareja Luis Ramón Cavanagh como el autor del hecho. Fue el 30 de diciembre de 2025 la fecha en la que la actriz hizo un llamado al 911 denunciando la situación violenta, por la cual Gaetani sufrió golpes.

Luego del episodio, la actriz participó de un show en el Centro Cultural Konex llamado “Lunes Bomba” del grupo La Bomba de Tiempo. Allí la artista dejó muestra del camino que quiere continuar como cantante y eligió un tema particular por el contexto que atraviesa luego de vivir un episodio violento con su expareja.

La canción Malo de Bebe, que relata una historia de violencia de género, fue el título interpretado por Romina arriba del escenario justo en un contexto donde ella sufrió una situación similar. Previo al show se expresó en Net TV: " Siempre subirse al escenario es sanador, por eso no suspendí la fecha , pero no puedo hablar más que eso".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LaCritiok/status/2008341692106109404&partner=&hide_thread=false Romina Gaetani canto "Malo" de Bebe hoy en su presentacion en "La bomba del tiempo"

El tema habla sobre la violencia de género y el maltrato en relaciones abusivas. pic.twitter.com/QupRZwTlF5 — Nahuel Saa (@LaCritiok) January 6, 2026

"Me pone muy feliz estar con las mujeres que me están acompañando, no tengo mucho más para decir", insistió en su relato y agregó: "En principio me apoyo en mi familia y mis amigas, pero no puedo seguir hablando".

La fuerte decisión que tomó Romina Gaetani tras denunciar a su marido por violencia de género

Romina Gaetani atraviesa días de extrema sensibilidad tras denunciar un grave episodio de violencia de género ocurrido el pasado 29 de diciembre. La situación se desencadenó en el Tortugas Country Club de Pilar, donde la actriz convivía con su ahora expareja, Luis Cavanagh. El hecho generó una profunda preocupación en el ambiente artístico tras conocerse los detalles de la intervención policial en el domicilio.

El episodio de violencia del que Romina Gaetani fue víctima

El alerta a las autoridades llegó a través de un llamado al 911 que activó de inmediato el protocolo de seguridad en el barrio privado. Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a la artista en un evidente estado de shock emocional y con signos de violencia física. La escena fue calificada como desconcertante debido al nivel de alteración y angustia que presentaba la reconocida intérprete.

Embed

Personal del SAME trasladó a la artista al Hospital Central de Pilar, donde el equipo médico constató y documentó diversas lesiones en su cuerpo. Los profesionales de salud dejaron asentado en el parte oficial que la paciente presentaba golpes visibles en la zona de los brazos y la cadera. Estos registros médicos resultaron fundamentales para la posterior ratificación de la denuncia penal contra el empresario.

La propia actriz relató a las autoridades que su expareja mantenía conductas agresivas de manera recurrente, motivadas principalmente por ataques de celos. Horas después del ataque inicial, Romina se presentó ante la justicia para formalizar los cargos, confirmando el alto riesgo que corría su integridad. Esta acción legal busca poner fin a un vínculo marcado por la violencia y garantizar su protección.