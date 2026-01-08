Una mujer de Neuquén volcó mientras viajaba a Las Grutas

La conductora perdió el control del vehículo y terminó volcando sobre la banquina. Fue asistida por bomberos, personal de salud y Seguridad Vial.

Un siniestro vial tuvo como protagonista a una mujer oriunda de Neuquén , quien sufrió un vuelco mientras viajaba a Las Grutas . A pesar de la violencia del episodio, la conductora logró salir del vehículo por sus propios medios y solo presentó lesiones leves.

El accidente se registró este miércoles, alrededor de las 13:40, sobre la Ruta Provincial 2, a la altura del kilómetro 83, en jurisdicción de San Antonio Oeste . Por motivos que aún se intentan establecer con precisión, la conductora perdió el control del rodado y terminó volcando sobre la banquina.

La mujer conducía un Renault Kwid, que quedó con importantes daños tras el vuelco . De acuerdo con el testimonio brindado por la propia damnificada a los equipos de emergencia, el siniestro se produjo a raíz de un descontrol en la conducción mientras se desplazaba sola hacia la ciudad costera para pasar unos días.

Una mujer de Neuquén volcó cuando viajaba a Las Grutas (1)

Hasta el lugar acudieron rápidamente los Bomberos Voluntarios de San Antonio Oeste, quienes constataron la posición del automóvil y verificaron el estado de la conductora. La mujer logró salir del habitáculo sin asistencia mecánica y fue contenida en el lugar hasta la llegada del personal sanitario.

Posteriormente, intervino personal de Salud del Hospital Aníbal Serra, que dispuso su traslado preventivo para una evaluación médica más exhaustiva. Tras los controles correspondientes, se confirmó que presentaba lesiones de carácter leve y que no corría riesgo su vida.

En el operativo también participó personal policial de Seguridad Vial, que trabajó en la asistencia del tránsito y en las pericias preliminares para determinar las circunstancias del vuelco.

Una mujer de Neuquén volcó cuando viajaba a Las Grutas (2)

Una familia neuquina viajaba a Las Grutas y protagonizó un violento vuelco

Una familia de Neuquén protagonizó un violento vuelco el pasado mes de noviembre en la Ruta Nacional 250, a unos 45 kilómetros al sur de Pomona. El accidente se registró pasadas las 9:30 cuando se dirigían a Las Grutas para pasar el fin de semana largo. El vehículo trasladaba a seis personas que resultaron con heridas leves.

El siniestro tuvo lugar a la altura del kilómetro 220 de la Ruta Nacional 250. El automóvil Toyota Corolla era conducido por una mujer de 33 años, acompañada por dos hombres de 57 y 28 años, una mujer de 54 y sus dos hijos de 10 y 6 años, respectivamente.

Según informaron testigos, la conductora, junto a los dos menores de edad, fueron asistidos por un transeúnte que los trasladó hasta Pomona. La otra mujer también fue trasladada a la localidad a 30 kilómetros de distancia para su inmediata asistencia.

image

Una vez llegados al Hospital se emitió el alerta para asistir a los dos hombres restantes que permanecían en el lugar del accidente. El personal de Salud Pública se trasladó hasta el automóvil y examinó a los heridos, y determinó el traslado preventivo de uno de ellos al nosocomio local para descartar lesiones internas y realizar estudios más complejos.

El grupo familiar se dirigía hacia Las Grutas para pasar el fin de semana extra largo en contacto con el mar Atlántico. Partieron desde la capital neuquina y la conductora habría mordido banquina a la altura del kilómetro 220.