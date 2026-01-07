Radares en Neuquén: cuáles están activos y algunas "trampas" a tener en cuenta

Una ley provincial suspendió los radares en rutas provinciales, pero en algunas localidades se siguen emitiendo multas con un argumento muy particular.

La polémica por los radares de velocidad en Neuquén suma otro historial para tener en cuenta. Aunque desde junio de 2024 rige una ley provincial que suspendió por 180 días la activación de cinemómetros en rutas provinciales (falta reglamentar esa ley) , en algunas localidades las multas continúan bajo otro formato , generando confusión, enojo y un fuerte debate legal.

Los casos más notorios se dan en Añelo y San Patricio del Chañar , donde los municipios dejaron de multar por exceso de velocidad, pero comenzaron a emitir fotomultas por luces bajas apagadas, luces quemadas, cinturón de seguridad u otras faltas internas, en los mismos puntos donde antes funcionaban los radares.

La diputada provincial Giselle Stillger , de Arriba Neuquén dentro de La Neuquinidad, explicó a LMNeuquén que la ley sancionada por la Legislatura solo tiene alcance sobre rutas provinciales y no afecta a los controles ubicados sobre rutas nacionales. “Lo que son rutas nacionales, la ley que nosotros sacamos en la Legislatura no tiene ninguna injerencia. Por eso, los radares de Picún Leufú y Villa La Angostura siguen activos, porque tienen autorización nacional”, señaló la legisladora provincial. En ese sentido, aclaró que los controles ubicados sobre rutas nacionales cuentan con aval de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y continúan funcionando con normalidad.

Carteles al costado de la ruta advierten a los conductores sobre la presencia de radares en Neuquén y Río Negro 1200x678.png Carteles al costado de la ruta advierten a los conductores sobre la presencia de radares de tránsito en Neuquén y Río Negro.

Según el relevamiento realizado, los radares que hoy están activos y habilitados en Neuquén son Picún Leufú con dos radares sobre ruta nacional 237 (y uno más a cinco kilómetros aproximadamente del ingreso al pueblo). En Villa La Angostura hay dos radares sobre Ruta Nacional 40, en el ingreso a la localidad. “Esos radares tienen autorización nacional y la ley provincial no les hace nada”, remarcó Stillger.

Radares suspendidos en rutas provinciales

La situación cambia en rutas provinciales. Allí, la ley provincial suspendió la emisión de multas por control de velocidad y estableció que no se pueden autorizar nuevos radares hasta tanto la norma sea reglamentada.

“Sobre rutas provinciales, el típico caso es Añelo y San Patricio del Chañar. Esos radares están suspendidos y no pueden emitir más multas desde la sanción de la ley”, explicó la diputada. Sin embargo, en la localidad de Vaca muerta pasa algo particular. Muchas empresas reportan que siguen llegando multas, y que hay una especie de "pronto pago" con descuentos, ante el incesante tráfico a las zonas petroleras.

radar ruta 7 chañar Los radares en la Ruta 7 en El Chañar se habían dado de baja el 10 de diciembre del 2023 por errores de la empresa Fluxa SA.

La reglamentación pendiente será la que determine el procedimiento para habilitar futuros controles. Pese a la suspensión, en ambos municipios habrían comenzado a emitir sanciones bajo otro encuadre legal.

“No te mandan multas por control de velocidad, sino de los mismos lugares de los cinemómetros, pero por cinturón de seguridad, luces bajas, luces altas o luces quemadas”, confirmó Stillger.

Y agregó: “Ha evolucionado el emprendedurismo de las multas. El formato es el mismo, nada más que ahora nombran otros artículos, porque ya no se incumple el exceso de velocidad, sino otras normativas”.

Por qué estas multas son impugnables

Según la legisladora, estas fotomultas presentan serias debilidades legales, ya que se aplican sobre rutas provinciales, no calles urbanas, pese a que hay una suerte de "gris legal". Además, porque no cuentan con cartelería preventiva, o se utilizan los mismos puntos donde antes funcionaban radares suspendidos. “Son impugnables, porque no hay cartelería. Es el mismo cazabobos, pero con otro formato”, sostuvo.

Un caso testigo fue el de El Chocón, donde el radar que había puesto la Municipalidad finalmente se clausuró. “Ese radar estaba de manera ilegal. Estaba sobre una ruta nacional y no tenía autorización de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Por eso logramos que lo sacaran”, explicó Stillger. En ese contexto, las multas emitidas no correspondía pagarlas.

radar chocón (1).jpg El radar de El Chocón fue suspendido por no estar habilitado por Nación en una ruta nacional.

También en Senillosa hay radares habilitados, pero ni si siquiera están instalados. Son dos radares homologados, pero que nunca llegaron a funcionar. “Hicieron los trámites en Nación, pero ahí quedaron. No están activos”, indicó la diputada.

Un detalle fundamental es la distancia entre radares La normativa establece que debe haber al menos 500 metros de distancia entre un radar y otro para que el control sea válido.

¿Cómo es entonces el mapa de los radares en Neuquén?

Activos y habilitados:

*Picún Leufú

*Villa La Angostura

Suspendidos por ley provincial:

*Añelo

*San Patricio del Chañar

Homologados pero inactivos:

*Senillosa