Aunque en ocasiones parezca imposible, se puede combatir a las cucarachas en el verano . Alcanza con tan sólo tres ingredientes de cocina…

Adiós cucarachas en el verano: los 3 ingredientes que tenés en la cocina para combatirlas

Es sabido que, con la llegada de temperaturas más altas, las inmortales cucarachas regresan a la cocina, al baño, al jardín, al patio, al….Y si bien se las puede ahuyentar y alejar con toda clase de insecticidas (casita con cebo, aerosol, etcétera), también es cierto que se las puede combatir con tan sólo tres ingredientes de cocina. ¿Cuáles son?

Lo cierto es que las cucarachas se destacan por su adaptabilidad, puesto que viven en una amplia diversidad de ambientes. De hecho, las plagas de cucarachas viven a sus anchas en condiciones cálidas dentro de los edificios, por ejemplo. Y más allá de que son pocas las especies de cucarachas que pueden resultar perjudiciales para el ser humano, se trata de insectos que suelen ser repelidos por las personas.

Los tres ingredientes de cocina con los que se puede combatir a las cucarachas en verano son el bicarbonato de sodio; el azúcar y las hojas de laurel .

Lo primordial es combinar el bicarbonato de sodio con el azúcar en procura de crear una especie de cebo casero que atrae a las cucarachas y luego las repele. Para lograr este método casero para combatir a las cucarachas, se deberán seguir apuntar estos pasos:

Mezclar partes iguales de azúcar y bicarbonato .

y . Colocar pequeñas cantidades en tapas o recipientes bajos.

Distribuirlos en los rincones de la casa dónde las cucarachas suelan aparecer.

Como las cucarachas no soportan el aroma del laurel, este suele emplearse para espantarlas de forma preventiva. Para ello deberemos:

Triturar algunas hojas secas .

. Esparcirlas en marcos de puertas, debajo de la heladera o dentro de alacenas.

Otra opción es poner hojas enteras en cajones.

Si se añade al bicarbonato vinagre blanco, ayudará aún más a repeler a las cucarachas gracias a su olor.

Preparar una mezcla 1:1 de vinagre y agua.

y agua. Usarla para limpiar mesadas, pisos y zonas donde se detecte la presencia de estos insectos.

Otro método casero para combatir a las cucarachas en el verano es el de recurrir al limón. El limón, debido a su ácido cítrico y a sus propiedades antibacterianas, repele a las cucarachas. El secreto para que este “insecticida natural y casero” resulte efectivo es el de cortar esta fruta en rodajas y colocarlas en lugares estratégicos de la cocina.

Según diversos estudios, está comprobado que el olor intenso del limón irrita los receptores olfativos de las cucarachas. Así, las cucarachas evitan desplazarse por cualquier zona dónde detecten su penetrante aroma. Por otra parte, es sabido que el limón contribuye a mantener las superficies libres de bacterias.

De acuerdo a la sugerencia de los especialistas, la clave es cortar el limón en rodajas. Luego, tenemos que distribuirlas en los diferentes puntos estratégicos de la cocina como, por ejemplo, muy cerca del cesto de basura o de las cañerías. Un dato importante: para que el limón surta su efecto, las rodajas deberán cambiarse cada dos o tres días.

Asimismo, también es posible elaborar una especie de pasta con cáscara de limón y agua. Una vez elaborada, se puede esparcir en aberturas o alrededor de cables o caños de la cocina o incluso el baño.