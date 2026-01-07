Toma La Familia: una mujer denunció a su hermano por amenazas con arma de fuego y lo allanaron

El operativo se realizó este miércoles por la mañana en el sur de la ciudad. Como resultado, dos personas quedaron demoradas y secuestraron municiones.

La policía de Neuquén realizó una serie de allanamientos en el barrio Toma La Familia.

Este miércoles por la mañana, la policía de Neuquén llevó adelante una serie de allanamientos en el barrio Toma La Familia , en el marco de una causa por violencia familiar . Durante el operativo, que contó con la colaboración de varias fuerzas de seguridad regionales, se secuestraron elementos vinculados a la causa y se produjo la demora de dos personas .

Según informó a LM Neuquén , el comisario Rubén Rodríguez , coordinador operativo de la Dirección Seguridad Confluencia , la denuncia había sido radicada el pasado 4 de enero del 2026 y finalmente hoy la Oficina de Violencia de Género solicitó la intervención del domicilio.

De acuerdo a lo informado por Rodríguez, la investigación se inició tras una denuncia vinculada a un conflicto intrafamiliar entre hermanos , en la que uno de ellos habría amenazado a otro con un arma de fuego . Ante la gravedad de la situación, tomó intervención la Oficina de Violencia de Género , que luego de evaluar el caso, liberó las órdenes de allanamiento con el objetivo de resguardar a las víctimas y avanzar en la investigación judicial.

“Fue una situación de índole familiar, por circunstancias entre hermanos, y por eso se dispusieron las diligencias”, explicó el comisario Rubén Rodríguez.

Los procedimientos se concretaron durante en las primeras horas de este miércoles en dos domicilios ubicados entre la manzana 3 y la manzana 4 del asentamiento conocido como Toma La Familia. En las órdenes judiciales se solicitaba el secuestro de armas de fuego, municiones y cualquier otro elemento de interés relacionado con la denuncia.

Como resultado de los allanamientos, el personal policial logró el secuestro de siete cartuchos, calibre 9 milímetros y una bicicleta. Además, se procedió a la demora de dos hombres. Rodríguez aclaró que los propietarios no se encontraban en el lugar al momento en que se realizaron las diligencias judiciales.

El comisario remarcó que se trató de un hecho de violencia familiar, en el que una hermana denunció a uno de sus hermanos, lo que motivó el accionar de la Justicia y de las fuerzas de seguridad. En ese sentido, subrayó que no se registró el secuestro de sustancias ni elementos vinculados a otros delitos, descartando así la presencia de estupefacientes en los domicilios allanados.

Del operativo participaron efectivos de la Comisaría Segunda, que aportó dos móviles, junto a personal de la UESPO y de la Policía Metropolitana, conformando un despliegue total de 16 efectivos. La coordinación estuvo a cargo de la Dirección de Seguridad Confluencia, que supervisó el desarrollo del procedimiento para garantizar su correcta ejecución y evitar incidentes en el sector.

La causa continúa ahora en el ámbito judicial, donde se analizarán los elementos secuestrados. Respecto a los dos demorados, continúan a la espera de la definición de la justicia.