La Policía detuvo a dos hombres armados en distintos operativos

Uno de los hombres armados atemorizó a familiares, mientras que otro caminaba por la vía pública al ser descubierto.

En dos operativos distintos realizados en Neuquén capital y en Vista Alegre Norte , la Policía logró demorar a dos hombres que portaban armas de fuego sin las autorizaciones correspondientes. Los sospechosos armados fueron demorados y puestos a disposición de la Justicia.

El primer hecho se registró en horas de la madrugada del domingo, cuando personal de la Comisaría 21 del barrio Melipal intervino en una vivienda tras un pedido de auxilio recibido a través del teléfono institucional.

La denunciante era una mujer, quien solicitaba ayuda indicando que un familiar se encontraba dentro del domicilio con un arma de fuego.

Al arribar al lugar, los efectivos entrevistaron a la mujer, quien los hizo pasar. Ya dentro del inmueble, se entrevistó a un hombre mayor de edad que se mostró alterado y se negó a identificarse, por lo que fue demorado de manera preventiva.

A comisaria-21-barrio-melipal.jpg

En ese contexto, la mujer señaló que el arma estaría en la habitación donde el sujeto pernoctaba. En el interior del dormitorio, el arma fue entregada de manera voluntaria por otro familiar, manifestándose que había sido resguardada al advertir la presencia policial.

El elemento fue inmediatamente retirado de circulación, tratándose de un revólver calibre 32.

Tras ello, la Policía se retiró con el sospechoso que atemorizó a la familia y realizó las actuaciones correspondientes.

Finalmente, se dio intervención a la Fiscalía interviniente y a los organismos especializados, queedando todo a disposición de la Justicia.

Armado por Vista Alegre

El segundo hecho ocurrió el lunes a la madrugada, cuando alrededor de las 5, el personal del Centro de Monitoreo de cámaras dio aviso de la presencia de un hombre sospechoso caminando por calle Hardcastle, en Vista Alegre Norte. Es que el personal de turno pudo observar que parecía llevar una presunta arma de fuego en su mano.

Ante esto, se le otorgó la descripción física a los efectivos de la Comisaría 49 y se siguió al sospechoso en su recorrido a través de las cámaras.

Así, al cabo de unos minutos, los efectivos dieron con el sindicado, quien al notar la presencia policial tras él, arroja un objeto a los arbustos del sector y emprende la huida sin éxito, ya que fue aprehendido a los pocos metros.

Esto fue confirmado por el comisario Néstor Catalán, quien detalló que el hombre tiene 26 años y vestía pantalón claro, buzo oscuro y zapatillas negras.

detenido armado (1)

Una vez demorado, el personal policial comenzó a desandar los pasos del sospechoso, hasta dar con un arma de fuego en los arbustos, tratándose de una pistola Bersa 9 mm con su cargador completo, con 12 cartuchos y apta para disparo. Además, a primera vista, los policías notaron que tenía la numeración limada, lo que de inmediato indica que el arma se obtuvo de manera ilícita.

Curiosamente, el arma también tenía colocada una mira láser para ser utilizada con visión nocturna.

Por todo esto, el joven fue trasladado a la unidad policial, donde se realizaron las actuaciones de rigor. Catalán indicó que se trata de una persona sin antecedentes y con domicilio a unos 50 metros del lugar donde fue demorado.

Alrededor de las 19 del lunes, recobró la libertad por orden de la fiscalía interviniente, que le inició una causa por portación de arma de fuego sin la autorización debida.