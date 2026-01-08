Mi Verano Cultural 2026 en Neuquén: los planazos para los que se queden en la ciudad

Hay una variedad de actividades que se pueden hacer en familia y para el turismo. Conocé cuáles son cada una de ellas.

La Municipalidad de Neuquén lanzó el programa Mi Verano Cultural 2026 , una propuesta que durante todo enero despliega una agenda amplia de actividades culturales, recreativas y artísticas en distintos puntos de la ciudad. El objetivo es que vecinos, vecinas y turistas encuentren opciones para disfrutar, con propuestas libres y gratuitas pensadas para todas las edades.

La programación se diseñó como un gran corredor cultural en el oeste, el centro y la ribera del río, integrando auditorios, museos, centros culturales, salas de arte y espacios públicos al aire libre. Talleres, teatro, música, literatura, danza, circo, ajedrez, folklore y sunsets electrónicos forman parte de una agenda distribuida territorialmente, para garantizar acceso a la cultura en distintos barrios.

“Cuando se planifica Verano Cultural es pensar en quienes se quedan en la ciudad, pero no en un solo lugar, sino en diferentes espacios para que impacte también en otros barrios, con distintas temáticas y para todas las edades”, expresó la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini.

La funcionaria remarcó además el perfil turístico que viene consolidando la ciudad. “Cada año vienen más familias que recorren Neuquén y es muy importante que, además de disfrutar del Paseo Costero y del verano, tengamos actividades culturales para ofrecerles”, señaló.

Verano 2026: qué dijo María Pasqualini

En ese sentido, destacó el rol de los artistas locales: “Son quienes generan la identidad de esta ciudad y le ponen ese sello propio, ya sea desde el teatro, la música o el folklore”.

La programación de Mi Verano Cultural 2026 ya comenzó este miércoles 7 de enero con una función de teatro en el Auditorio Municipal Confluencia Viva. A las 20 se presentó La panadería de Angelita, una obra de teatro de títeres a cargo de la Compañía de Teatro y Títeres El Biombo, pensada para disfrutar en familia.

El ciclo se extenderá durante todo enero con un esquema sostenido de actividades los miércoles, sábados y domingos, principalmente en horario vespertino y nocturno.

“Empieza un nuevo ciclo del Verano Cultural durante todo el mes de enero. Arrancamos con teatro en el auditorio, seguimos con sunsets en el río, activaciones en el monumento y propuestas en el corredor expositivo”, explicó la subsecretaria de Cultura, Paulina Cacciatore.

Según detalló, las actividades se desarrollan “a partir de las 20 y hasta las 23, siempre con propuestas libres y gratuitas para que la familia pueda venir y disfrutar”.

Sábado 10 de enero

De 19 a 23, en la Casa de las Bombas, se desarrollará a.c.á / artistas celebrando artistas, una propuesta curada por Marilin Mali que reúne a Suárez junto a artistas invitados como Jime (Las Densas), Anasama (Acuaria Estelar), AnaClara (Rarevideo), Robi (Atrás Hay Truenos) y Fer Orellana (Las Densas). La jornada incluirá serigrafía en vivo a cargo de Sir Paul y musicalización en formato CD por Walas Patineta.

De 19 a 22, en el exterior del Museo Paraje Confluencia, se realizará Big Bang Freestyle Pandillas, con batallas de rap que convocan a jóvenes artistas urbanos y público en general.

De 21 a 23, en la ribera del río, en el sector de Avenida Olascoaga y Democracia, tendrá lugar un nuevo Sunset Electrónico, con la presentación de DJ KAALA, DJ y productora nacida en la Patagonia, con una propuesta sonora que recorre el trance, el acid y el psytrance.

Domingo 11 de enero

Desde las 20, en el Auditorio Municipal Confluencia Viva, se realizará una nueva edición de Estación Literaria, con la presentación del libro Pelota Manchada, de Jordi W. Aguiar Burgos, con acompañamiento musical de Noe Pucci y la actuación de Diego Arangue.

Talleres de verano

De 20 a 23, Estación Literaria – Stand de Libros se instalará en el Kiosquito Histórico, sobre Avenida Argentina y Alberdi, con la participación de más de 90 escritores y escritoras independientes y la propuesta de cita a ciegas con un libro.

De 20 a 23, en Avenida Argentina y Carlos H. Rodríguez, se desarrollarán clases abiertas de ajedrez a cargo del profesor Matías Cuevas.

De 21 a 23.30, el Patio de Folklore ocupará el cruce de Avenida Argentina y Juan B. Justo, con la participación de Amigos del Limay, el Taller de Danza Huellas de mi Tierra, la Agrupación Nueva Generación y Javier “Moro” Carrasco.

De 19 a 22, la Sala de Arte Emilio Saraco abrirá sus puertas con Afuera hay sol, una experiencia para infancias que combina pintura, juegos, serigrafía junto a Lorena Ybañez e impresión en xilografía con la colectiva Muchas Gráficas.

De 21 a 23.30, frente al Monumento a San Martín, se presentarán el Mago Sebastián Rozenberg y la banda Globos Negros, con un repertorio de rock nacional y latinoamericano.

Durante todo el mes de enero, Mi Verano Cultural 2026 continuará con teatro en el Auditorio Municipal Confluencia Viva todos los miércoles y con programación cultural los sábados y domingos, de 20 a 23.30, que incluye música, circo, literatura, danza, ajedrez y folklore en distintos puntos del centro, el oeste y la ribera del río.

Forman parte de este entramado la Casa de las Bombas, el Centro Cultural del Oeste, los museos municipales, las salas de arte y los espacios públicos.

Museos

Además, ya se encuentra abierta la inscripción a más de una decena de talleres culturales que se dictarán durante enero en la Sala de Arte Emilio Saraco, el Museo Gregorio Álvarez, el Centro Cultural del Oeste y el Museo Paraje Confluencia.

Toda la información sobre talleres, horarios y modalidades de inscripción se publica en las redes sociales de la Municipalidad, Jefatura de Gabinete y la subsecretaría de Cultura. “Toda la grilla de actividades se difunde por redes sociales para que los vecinos puedan acceder a la información”, indicó Cacciatore.

El lanzamiento de Mi Verano Cultural 2026 se inscribe en una continuidad de actividades culturales que marcaron el cierre del año y el inicio del verano. “Salimos de un mes muy significativo con Neuquén Capital Navideña y ensamblamos directamente con Verano Cultural, para luego entrar en el Pre Confluencia y la Fiesta de la Confluencia”, expresó Pasqualini.