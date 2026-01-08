Catalina fue trasladada a Buenos Aires en un vuelo sanitario y comienza una su recuperación en el FLENI

La nena atropellada por un patrullero en Plottier llegó este jueves a Buenos Aires, donde iniciará su rehabilitación en una institución especializada.

Catalina, la nena atropellada por un patrullero en Plottier , fue trasladada este jueves al mediodía a la ciudad de Buenos Aires mediante un vuelo sanitario y será ingresada en el centro médico referente en Argentina especializado en neurología, neurocirugía y rehabilitación, FLENI , donde comenzará una nueva etapa de recuperación y rehabilitación neurológica.

El traslado se concretó luego de las gestiones realizadas por su familia y el equipo médico que la asistía en Neuquén, en el marco de la evolución favorable que permitió avanzar con esta derivación. La niña había sido recientemente trasladada a sala de pediatría tras permanecer internada en terapia intensiva.

El arribo de Catalina a Buenos Aires marca un momento importante dentro del proceso que atraviesa desde el grave siniestro vial. En el Fleni, institución de referencia nacional en neurología, la niña será evaluada por un equipo especializado que definirá el esquema de tratamiento y rehabilitación acorde a las lesiones que sufrió.

Catalina traslado a Buenos Aires en Vuelo sanitario

La familia había manifestado en reiteradas oportunidades la necesidad de que Catalina accediera a una atención de alta complejidad, orientada específicamente a la rehabilitación neurológica pediátrica, una etapa considerada fundamental para su evolución a largo plazo.

De Neuquén a Buenos Aires: comienza una nueva etapa

El traslado se produjo luego de una serie de avances clínicos significativos, entre ellos la salida de la asistencia mecánica respiratoria y la estabilización de su estado general. Estos progresos permitieron que los médicos autorizaran el vuelo sanitario y la derivación a Buenos Aires.

Hasta el momento del traslado, Catalina se encontraba internada en el hospital Castro Rendón, donde fue asistida desde el día del accidente. Allí atravesó múltiples cirugías y un complejo proceso de cuidados intensivos.

HOSPITAL CASTRO RENDÓN- CATALINA María Isabel Sánchez

Con Catalina instalada en el FLENI, se iniciará una etapa centrada en la evaluación integral de su estado neurológico y en la implementación de tratamientos específicos para estimular su recuperación. Los profesionales del centro realizarán estudios y seguimientos que permitirán establecer los próximos pasos.

La familia agradeció el acompañamiento recibido durante todo este tiempo y destacó que el traslado representa una nueva esperanza en el camino de recuperación de la niña.

Mientras tanto, la evolución de Catalina continuará siendo monitoreada día a día, en un proceso que aún es largo, pero que abre nuevas expectativas a partir de su llegada a Buenos Aires.

Colecta solidaria para acompañar a la familia de Catalina

Mientras Catalina continúa internada y su recuperación avanza de manera paulatina, familiares y amigos mantienen activa una colecta solidaria para acompañar a sus padres, que permanecen abocados de manera exclusiva al cuidado de la niña y sin poder retomar sus actividades laborales habituales.

CBU papás de Catalina nena atropellada en Plottier

Desde la familia indicaron que la ayuda está destinada a afrontar gastos cotidianos y los costos que implica permanecer de manera permanente junto a la niña Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través de transferencias bancarias a las cuentas que fueron difundidas públicamente por los padres, mientras también agradecieron el acompañamiento constante de la comunidad, tanto en lo económico como en los gestos de apoyo y las cadenas de oración.