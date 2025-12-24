La familia de Catalina, la nena atropellada por un patrullero, pidió trasladarla a Buenos Aires para su rehabilitación

Tras nuevos avances en su salud, los padres de la pequeña buscan que su obra social avale su derivación a una institución pediátrica especializada.

Catalina, la nena atropellada por un patrullero en Plottier , continúa mostrando avances en su recuperación y el último domingo fue trasladada a sala de pediatría , luego de permanecer internada en terapia intensiva más de un mes. En este nuevo escenario, su familia inició gestiones para evaluar un eventual traslado a Buenos Aires , con el objetivo de que la niña pueda acceder a un tratamiento de rehabilitación neurológica intensiva en una institución especializada.

La posibilidad de derivación se encuentra en una etapa inicial y está siendo analizada junto a la obra social de la pequeña. Según explicó su papá, Esteban Galcerán, la intención es realizar el trámite de manera formal y articulada, una vez que los médicos completen los informes necesarios y se concrete una cirugía pendiente.

Esteban confirmó que la evolución de Catalina sigue siendo positiva , aunque aclaró que el camino por delante aún es largo. “Para el estado en el que entró, realmente es una recuperación sorprendente. Queda mucho por delante, pero tenemos la fuerza gracias a Catalina”, expresó en diálogo con LM Neuquén .

El padre contó que los propios profesionales que la atienden destacaron el progreso que tuvo la niña desde el accidente. “Los médicos están sorprendidos por la recuperación”, señaló, en referencia al cuadro inicial con el que ingresó al hospital y a los avances que logró en las últimas semanas.

catalina plottier

Ante este escenario, la familia comenzó a evaluar la posibilidad de que Catalina continúe su rehabilitación en Buenos Aires. “Vamos a preguntar a ISSN (obra social de la nena) si es posible. Si no, pelearemos por llevarla de la forma que sea”, afirmó Esteban.

La institución que consideran como destino es el Fleni, un centro de referencia nacional en neurología. Según explicó el papá, el interés surge tanto por recomendaciones médicas como por el tipo de lesiones que sufrió la niña. “Es por recomendaciones y debido al tipo de lesiones que tuvo. Por eso estamos interesados en que tenga un tratamiento intensivo en esa institución”, indicó.

Las opciones actuales

Esteban aclaró que ya realizaron una consulta preliminar con la obra social para conocer qué instituciones están dentro de la cobertura. “Fuimos a ver qué instituciones cubría y nos ofrecieron dos lugares, pero son para adultos”, explicó.

En ese sentido, remarcó que el pedido no apunta a cuestionar a la obra social, sino a encontrar la mejor alternativa para la rehabilitación pediátrica de Catalina. “Sabemos que la tecnología y los tratamientos que podrían estar a disposición allá serían los adecuados para ella”, señaló.

catalina plottier

Actualmente, la familia se encuentra a la espera de un escrito que elaborarán los médicos tratantes, donde se detallará el fundamento clínico del pedido. Ese documento será clave para avanzar formalmente con la solicitud ante ISSN.

El estado neurológico actual de Catalina

Sobre la respuesta neurológica de la niña, Esteban explicó que, por el momento, no hay conexión consciente con el entorno. “Cuando se la estimula, lo único que hay son reflejos en sus extremidades. Luego de eso, si bien abre los ojos, no tiene conciencia ni conexión”, detalló.

Por ese motivo, consideran que un centro de alta complejidad neurológica pediátrica podría ofrecer herramientas específicas para trabajar esa etapa de la recuperación. De todos modos, aclaró que cualquier tratamiento dependerá de una evaluación integral una vez que Catalina pueda ser derivada. “Imagino que primero se la evaluará para tener una noción y de ahí ver cómo responde”, explicó.

Antes de avanzar con un eventual traslado, Catalina deberá atravesar una cirugía clave: la colocación de una prótesis para fijar la zona cervical. “Primero hay que realizar la cirugía pendiente, que fija su cervical. Luego, que ISSN acepte este lugar como destino de su rehabilitación”, indicó Esteban.

Catalina nena atropellada por un patrullero en Plottier

Sobre los tiempos, aclaró que aún no hay una fecha definida. “Dependerá de la organización, de las fiestas y de encontrar el mejor momento de salud para ella”, señaló.

Una etapa nueva en el proceso de recuperación

Con Catalina ya en sala de pediatría y con avances sostenidos, la familia comienza a proyectar el próximo tramo del camino, enfocado en la rehabilitación a largo plazo. La prioridad, insistió Esteban, es que la niña tenga acceso al tratamiento que mejores posibilidades le dé para recuperar funciones y calidad de vida.

En tanto, se definen los pasos médicos y administrativos, los padres continúan acompañando día a día la evolución de su hija, con la expectativa de que el pedido pueda canalizarse a través de ISSN y permitir que Catalina acceda a una atención especializada acorde a la complejidad de su cuadro.

Colecta solidaria para acompañar a la familia de Catalina

Mientras Catalina continúa internada y su recuperación avanza de manera paulatina, familiares y amigos mantienen activa una colecta solidaria para acompañar a sus padres, que permanecen abocados de manera exclusiva al cuidado de la niña y sin poder retomar sus actividades laborales habituales.

CBU papás de Catalina nena atropellada en Plottier

Desde la familia indicaron que la ayuda está destinada a afrontar gastos cotidianos y los costos que implica permanecer de manera permanente en el hospital. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través de transferencias bancarias a las cuentas que fueron difundidas públicamente por los padres.

Cuenta a nombre de Paola Marifil (BBVA)

CBU: 0170089340000042649087

Alias: PUERTO.PELON.MIEL

Titular: Marifil Paola Beatriz

Tipo de cuenta: Caja de Ahorro

Cuenta a nombre de Esteban Galcerán (CVU)

Alias: Catagalceran

CVU: 00000031000084084258553

Titular: Esteban Roberto Galcerán

La familia agradeció especialmente a todas las personas que ya se han acercado al hospital para brindar apoyo, dejar regalos simbólicos para Catalina o acompañar con oraciones y mensajes. “Cada abrazo nos sostiene”, expresaron los padres al difundir la colecta.