A casi 50 días de ser atropellada por un patrullero en Plottier, ¿cómo está Catalina?

La familia de la nena espera que concluyan las gestiones para trasladarla a Buenos Aires para la próxima etapa de su recuperación.

Catalina Galcerán , la nena de Plottier que fue atropellada por un patrullero de la Policía el pasado noviembre, sigue su proceso de recuperación en el hospital Castro Rendón y su familia apunta a su traslado a Buenos Aires, para continuar con su tratamiento.

Tras varias operaciones de altísima complejidad, al menos tres paros cardíacos , una neumonía y otras complicaciones, a mediados de diciembre, Catalina dejó el respirador y se encuentra fuera de riesgo inmediato desde entonces. Ahora, resta una última cirugía compleja y un largo proceso de rehabilitación.

Según la mamá de Catalina, Paola Marifil, en diálogo con Radio 7 el estado físico de la nena es cada vez mejor. "Dentro de toda esta pesadilla estoy feliz", afirmó.

Catalina nena atropellada por un patrullero en Plottier

El estado de salud de Catalina

"Empecé a ver que Cata empezó a tener más reacciones, está despierta todo el día, bosteza, estornuda, se despereza. Si bien uno tiene que estar acomodándole cada miembro para que esté confortable acostada, empezó a tener más movimientos de su cuerpito, de sus de sus brazos, de sus piernas", contó la mujer.

Sin embargo, a pesar de que su salud física mejora, todavía queda un largo recorrido de rehabilitación neurológica. Según había anticipado a este medio su papá días atrás, la familia está haciendo las gestiones con ISSN, el hospital Castro Rendón y el Instituto de Rehabilitación Fleni para trasladar a Catalina a este último centro especializado ubicado en Escobar, provincia de Buenos Aires.

Según explicó Paola, no quieren esperar más para el traslado, que se realizaría en un vuelo sanitario. "Ella viaja con una traqueotomía y con el halo chaleco. No le hicieron la cirugía acá, así que yo no quería esperar más", afirmó.

Cómo van las gestiones para trasladar a Catalina a Buenos Aires

"El miércoles, desde el instituto me dijeron, 'desde acá a una semana me dicen de Fleni que estaría todo dado para que vayan' y anoche como a las 11 de la noche me llaman y me dicen: 'Prepárense. Vayan preparando una valija con lo que necesiten, porque ya está, lo único que falta es el avión, Fleni ya los espera'", relató la mamá de la nena.

catalina plottier -VERTICAL-

La mujer agregó que entre las gestiones, los dos centros de salud se comunicaron para que el Castro Rendón le envíe la historia clínica de Catalina al Fleni, para poder determinar "con qué equipo interdisciplinario tienen que contar para cuando llegue".

Paola aprovechó para agradecer, sobre todo, al equipo de profesionales del Castro Rendón. "Tremendo, el equipo de terapia intensiva, un equipo hermoso, muy empático, muy humano", expresó.

A pesar de la gravedad del accidente, Catalina resistió todas las cirugías y el complejísimo cuadro que atravesaba. "Es una leona mi hija, todo lo que ha resistido este cuerpito de 9 años es tremendo y ahora lo que lo que le resta. Porque le queda una cirugía grande igual y a rehabilitación", dijo Paola al respecto.

Por último Paola celebró que una parte importante del trayecto ya pasó. "Como siempre dije, siempre hablo cuando sé es para dar buenas noticias y esta es la la más importante. Así que estamos acá esperando nomás", cerró.