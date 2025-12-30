A más de 40 días de ser atropellada por un patrullero en Plottier: ¿Cómo sigue la salud de Catalina?

Su familia busca trasladarla a un prestigioso centro de rehabilitación en Buenos Aires. Las expectativas de sus padres.

Continúa la sostenida recuperación de Catalina Galcerán , la nena de Plottier que el pasado 19 de noviembre fue atropellada por un móvil de la Policía y está internada desde el 19 de noviembre. Tras varias operaciones y más de un mes de incertidumbre, la nena dejó el respirador y se encuentra en sala pediátrica común del hospital Castro Rendón. Su familia avanza con la gestión de trasladarla a Buenos Aires para su rehabilitación.

A pesar de que aún resta una cirugía compleja , Catalina se encuentra estable y fuera de peligro. Para su rehabilitación, su familia busca trasladarla al Instituto de Rehabilitación de Fleni , una organización sin fines de lucro dedicada a la neurología, neurocirugía y neurorrehabilitación. Este predio ubicado en Escobar, provincia de Buenos Aires, es internacionalmente reconocido.

Los trámites se están realizando mediante ISSN , la obra social de la nena. El papá de Catalina, Esteban Galcerán, habló con LM Neuquén respecto al avance de las gestiones para el traslado. "Estamos avanzando en las conversaciones con ISSN. Viene bien encaminado, aunque todavía dependemos de que se comuniquen con Fleni, nos reserven un lugar y se firme todo para el traslado", afirmó.

Catalina, nena atropellada por un patrullero en Plottier

Catalina ya podría viajar a Buenos Aires

Según le comunican a la familia, Catalina ya podría viajar, a pesar de faltarle una compleja cirugía "de fijación". Sería igualmente mediante un vuelo sanitario, teniendo en cuenta el estado neurológico de la nena. "No está conectada con la realidad. Tiene algunas muecas y mueve las extremidades. No tenemos comunicación ni nada a nivel neurológico que demuestre conciencia", explicó Esteban.

Es justamente por su estado, tanto neurológico como físico, que buscan que se atienda en una institución como el Fleni. "Es la institución que sabemos que los tratamientos que necesita están ahí", dijo.

Fleni escobar rehabilitación neurológica

Respecto a la internación en el Castro Rendón, mientras se esperan los trámites para el traslado, Esteban contó que ISSN ha sido rápido en las gestiones hasta ahora. Dijo que la obra social provincial está proveyendo todos los insumos y que fue ágil al conseguir la prótesis que la nena necesita para la cirugía.

Afirmó que la operación depende de la disponibilidad de cirujanos y de quirófano, ahora que la nena no está en estado crítico. Sin embargo, también evalúan como posibilidad trasladar a Catalina al Fleni y operar allí, para que luego se interne en el centro de rehabilitación. "Si las gestiones prosperan, ISSN le comunica al Castro que haga el pedido de traslado y ahí se tramita el vuelo sanitario", explicó Esteban.

La excelente atención del hospital y el acompañamiento de la gente

Por último, Esteban destacó la atención que el hospital Castro Rendón le brindó tanto a Catalina como a su familia durante el último mes: "el hospital nos ha atendido maravillosamente bien en muchos aspectos". Detalló que los acompañaron tanto en contención psicológica, cuidado de Catalina, como en propuestas de trámites como sacar certificados de discapacidad, ver con qué organismo charlar para recibir algún subsidio o ayuda, entre otros.

Catalina nena atropellada por un patrullero en Plottier (1)

El hombre también agradeció el apoyo de la comunidad: "Acepto la ayuda de la gente porque entiendo que de otra manera no lo voy a poder lograr. Por eso cada vez que tengo la oportunidad agradezco, agradezco y agradezco".

Contó que la gente se ha ocupado de acompañar y colaborar con su presencia, palabras de aliento y ayudas más concretas, como aportes de mercadería.

Cómo colaborar con la familia de Catalina

Desde la familia indicaron que la ayuda está destinada a afrontar gastos cotidianos y los costos que implica estar permanentemente en el hospital. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través de transferencias bancarias a las cuentas que fueron difundidas públicamente por los padres.

Esteban contó que no hubo ningún organismo que se haya acercado hasta ahora, más allá de Atención a la Víctima, que fue por contención psicológica y asesoramiento legal.

CBU papás de Catalina nena atropellada en Plottier

Cuenta a nombre de Paola Marifil (BBVA)

CBU: 0170089340000042649087

Alias: PUERTO.PELON.MIEL

Titular: Marifil Paola Beatriz

Tipo de cuenta: Caja de Ahorro

Cuenta a nombre de Esteban Galcerán (CVU)