El municipio de Neuquén se hizo cargo de la obra inconclusa que dejó un desarrollador privado

Se trata de un sistema pluvial que permitirá el escurrimiento de las aguas los días de lluvia. El intendente Mariano Gaido recorrió el barrio donde se realizan los trabajos.

La Municipalidad de Neuquén anunció la ejecución de obras de pluviales y asfalto en el barrio Rincón del Río , una intervención clave, señaló la comuna, para resolver problemas históricos de escurrimiento y mejorar la circulación del sector. La ejecución del sistema pluvial originalmente correspondía al desarrollador privado, pero no fue realizada .

La iniciativa se encuentra en una etapa avanzada y permitió reemplazar un canal a cielo abierto por una infraestructura adecuada para el manejo del agua de lluvia. Esta intervención fue prioritaria debido a los inconvenientes que se registraban durante los períodos de precipitaciones, tanto en Rincón del Río como en zonas aledañas.

Luego de recorrer ayer el sector, el intendente Mariano Gaido anunció que está proyectado el comienzo de las obras de pavimentación a finales de enero . En ese sentido, destacó que el municipio continúa trabajando fuertemente con el Plan Orgullo Neuquino, que contempla la pavimentación de 3.000 cuadras en distintos puntos de la ciudad.

“El municipio está realizando una obra pluvial que le correspondía al desarrollador privado y a los vecinos. Hoy la Municipalidad, con fondos propios y superávit, está llevando adelante la obra pluvial y también el asfalto”, señaló el jefe comunal.

image

Costo de privados

Gaido explicó que, en el caso del asfalto, los vecinos abonan aproximadamente el 30% del costo total, mientras que el resto es solventado por la Municipalidad de Neuquén. En tanto, la obra de pluviales se ejecuta íntegramente con fondos municipales.

El intendente remarcó que el plan de 3.000 cuadras de asfalto se desarrolla en toda la ciudad y mencionó barrios como Rincón del Río, Villa Ceferino, Z1, Valentina y Confluencia. Además, recordó que ya fue finalizada la mega obra de asfalto y pluviales en Rincón de Emilio.

image

También subrayó la importancia del sistema pluvial al señalar que “es una obra enorme que necesitaba la ciudad”. “Son obras que no se ven y que pocos conocen, pero que son fundamentales, especialmente teniendo en cuenta el incremento de las lluvias en Neuquén”, afirmó.

En ese marco, Gaido sostuvo que sectores como Rincón del Río y Los Polvorines son ejemplos de desarrollos donde los privados y los vecinos tenían la responsabilidad, por ordenanza, de ejecutar las obras, lo cual no ocurrió. A lo que adelantó que en Confluencia Rural también se están proyectando obras vinculadas a canales y pluviales.

Efectos del río

Por su parte, la subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento, Mariel Bruno, explicó que Rincón del Río se encuentra por debajo del nivel del río Neuquén, por lo que el manejo de las aguas pluviales debe realizarse mediante pluviales entubados y una estación de bombeo, que ya está preparada.

Respecto al avance de los trabajos, detalló que la obra alcanza el 70% de ejecución e incluye pluviales, sumideros, cordón cuneta, conexiones domiciliarias y cámaras. Además, informó que ya comenzó el movimiento de suelo para que, a fines de enero, se pueda colocar la carpeta asfáltica.

Por último, Bruno precisó que se trata de pavimento flexible, lo que permite que una vez asfaltada la calle, pueda habilitarse de manera inmediata.

Las obras en Rincón del Río se enmarcan en el Plan Orgullo Neuquino y se suman a otras intervenciones de pavimentación y mejoras de infraestructura que la Municipalidad de Neuquén ejecuta en distintos puntos de la ciudad. El objetivo es garantizar servicios básicos, mejorar la seguridad vial y acompañar el desarrollo urbano con obras planificadas, sostenidas en el tiempo y financiadas con recursos propios.