Neuquén pone en marcha el Puerta a Puerta 2026 y sumará cámaras para multas ambientales

El subsecretario de Limpieza Urbana Cristian Haspert detalló como funcionará el operativo de residuos voluminosos para el 2026 y las sanciones para quienes arrojan residuos en la vía pública.

El programa Puerta a Puerta cerró el 2025 con la recolección de 20 mil toneladas de residuos voluminosos y ya puso en marcha un nuevo cronograma. Actualmente, el operativo se desarrolla durante una semana en el barrio Gran Neuquén Norte y el lunes 12 se trasladará a La Sirena.

El subsecretario de Limpieza Urbana, Cristian Haspert, explicó que el cronograma del año pasado finalizó muy cerca de Navidad, por lo que el servicio prácticamente no se interrumpió. “Este gran operativo continúa de manera ininterrumpida y ya cumple 11 años en la ciudad ”, señaló.

El funcionario recordó que el programa surgió para resolver los problemas vinculados a la disposición inadecuada de residuos, especialmente para evitar la formación de micro y macrobasurales en ríos y mesetas. En ese sentido, destacó la importancia de la continuidad del servicio: “Es fundamental que el municipio vaya a la puerta del vecino”.

Detalló además que durante 2025 se recolectaron 20 millones de kilos de residuos, lo que equivale a unas 9.800 camionetas cargadas.

“El balance es muy positivo y tenemos buenas expectativas para 2026. El intendente Mariano Gaido garantizó los fondos necesarios para que estos servicios continúen”, afirmó. También señaló que, cuando el programa comenzó hace 11 años, se levantaban más de 100 toneladas diarias en algunos barrios del oeste y del este de la ciudad. Con el paso del tiempo, esa cifra disminuyó considerablemente: “Hoy que un barrio junte 50 toneladas diarias es algo excepcional”.

El operativo se realiza en dos barrios en simultáneo y una semana antes del inicio se notifica a los vecinos para que puedan sacar los residuos voluminosos a la vereda. Luego, se despliega el trabajo con maquinaria y personal municipal. Tras la recolección, los residuos se clasifican, separando los materiales secos de la chatarra, y todo es trasladado al Complejo Ambiental.

Además, la ciudad cuenta con centros de transferencia abiertos de lunes a lunes, de 9 a 20, donde los vecinos pueden llevar escombros y otros residuos voluminosos. Lamentó que, pese a la amplia oferta de servicios de higiene, aún hay vecinos que arrojan basura en las bardas o en los ríos.

Cámaras para multas ambientales

En este marco, recordó que el Concejo Deliberante sancionó una ordenanza que prevé la quita de puntos en la licencia de conducir a quienes tengan antecedentes por arrojar residuos en la vía pública, y adelantó que este año se incorporarán más cámaras para multas ambientales en sectores críticos.

Por último, Haspert informó que los propietarios de terrenos baldíos tienen plazo hasta el 15 de febrero para limpiarlos; de lo contrario, la Municipalidad está habilitada a intervenir. “En Neuquén no hay excusas: hay múltiples opciones para disponer los residuos de forma segura. Es una de las ciudades con más servicios de higiene”, finalizó el funcionario.