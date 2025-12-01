Embargaron a la supuesta contadora que usaba la cuenta de un cliente para pagar millones a ARCA

Tres camionetas Toyota modelo SW4, una SRX y una RAM fueron embargadas por la defraudación. El perjuicio económico se estima en 100 millones de pesos.

Una supuesta contadora de Chos Malal quedó gravemente embargada luego de constatar que usó la cuenta de ARCA (ex AFIP) de un cliente para pagar millones de impuestos a otros clientes . El productor ganadero y carnicero realizó la denuncia por estafa y abuso de confianza, luego de recibir él mismo un embargo de 50 millones de pesos.

La denuncia formal fue presentada y registrada en el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Neuquén el 5 de noviembre, donde dejó asentado que la mujer fue su contadora desde 2011 hasta el jueves 30 de octubre, fecha en la que comenzó a revisar su situación fiscal y descubrió la maniobra delictiva por lo que contrató a un nuevo contador.

Hasta el momento, un contador en calidad de testigo se encuentra realizando el proceso contable que consiste en el arqueo de las maniobras para contar el dinero y compararlo con los registros contables de ese período. De acuerdo a los resultados preliminares, el perjuicio ronda los 100.000 dólares , y podría escalar de 14 a más de 20 clientes.

Acorralan y embargan a la gestora contable de Chos Malal

En una audiencia realizada el 28 de noviembre a pedido de la fiscal Natalia Rivera, la representante del MPF solicitó el embargo de bienes sobre la supuesta contadora, Marcela Sepúlveda. A pesar de que su defensa planteó que se trataba de un error, el Juez Ignacio Pombo decidió concederle el embargo de tres vehículos.

Se trata de una camioneta RAM, una Toyota SRX y una Toyota SW4 modelo 2025, todos vehículos de alta gama. Además, Pombo le prohibió enajenar bienes en su poder mediante inhibición general de bienes para las 24 provincias.

De esta manera, teniendo en cuenta que el cliente aludió a un perjuicio contable de 100 mil dólares, la decisión del magistrado respalda el perjuicio para justamente que no se vuelva insolvente fraudulentamente e invoque incapacidad de pago.

RAM Dakota RAM Dakota. Stellantis

En este sentido, Pombo le advirtió que desde el viernes quedaría imposibilitada de la venta de sus tres vehículos, y al término de 60 días, antes de marzo de 2026, le formulará cargos por defraudación y abuso de confianza.

Aunque los argumentos de Sepúlveda es que se trata de un error administrativo, la Fiscalía y la querella sostienen que no hay error alguno posible: suscribió planes de pago a cuenta y durante un largo tiempo, calculan que más de 10 años, aprovechó que el cliente no tenía control sobre Afip, ahora ARCA y comenzó a pagar impuestos de otros comerciantes de Chos Malal. La mecánica incluía a su vez que la contadora le pedía dinero en efectivo a los otros clientes para cancelar sus impuestos, que ella pagaba a costa de engañar al principal damnificado.

Cómo se detectó el fraude al productor ganadero

En la denuncia, el dueño de dos carnicerías, que lleva desde 2014 contratando a la supuesta contadora, explicó que ante la notificación de deudas y juicios en puerta acudió a otro contador a fines de octubre y le entregó su clave fiscal y su CUIL para que revisara su situación administrativa, con la idea de comenzar a trabajar juntos en noviembre. Tras esa revisión inicial, el contador le confirmó que registraba juicios y embargos activos y le pidió precisiones sobre los pagos mensuales.

El empresario le relató que venía cumpliendo de manera regular con los VEP que le generaba M.S. y le envió los comprobantes correspondientes. Al revisar esa documentación, el contador lo convocó para una reunión al día siguiente, el jueves 30 de octubre de 2025, a las 8 de la mañana.

Al presentarse a la reunión, el contador le informó que, según los registros, estaba pagando los VEP correspondientes a numerosos contribuyentes vinculados a la contadora, pero no los propios. Le comentó que él mismo estaba intentando regularizar su situación, abonando sus deudas de manera parcial y con intereses.

Al revisar los VEP, surgió que había realizado pagos a catorce contribuyentes distintos. Entre ellos figuraban Farmacia Lavalle, por un total de $34.250.037 por el pago de 12 meses consecutivos del formulario 931 de ARCA. En tanto, CAIMAYEN Servicios, por $310.881; y otros comerciantes, por montos similares o más grandes.

Cuando el damnificado se comunicó con los comerciantes y vecinos a los que había estado pagando las contribuciones para contarles la situación, recibió evasivas. Uno de ellos, le mandó una foto de ARCA donde no le figuraba ningún VEP, y que la explicación del banco fue que se había reseteado la cuenta.

El reclamo del comerciante defraudado por la gestora

La denuncia sostiene que la conducta de M.S. constituye abuso de confianza y engaño, resultando en la defraudación del patrimonio del querellante. Los hechos concretos que sustentan la acusación fueron la apropiación de dinero propio y perjuicio económico: se alega que ella se fue apropiando del dinero del denunciante.

La acusada, quien manejaba la cuenta bancaria del denunciante y generaba VEP (Volantes Electrónicos de Pago) ante ARCA-AFIP, supuestamente sujetó la cuenta del denunciante a planes de pago de terceros, realizando pagos directos mediante VEP para otros clientes.

En tanto, el denunciante afirmó que la contadora también tenía la clave de su HomeBanking del BPN (Banco Provincia de Neuquén) desde el año 2023, la cual había solicitado para rastrear las deudas y mostró su preocupación.

Frente a esta situación, el hombre indicó que uno de los comerciantes vinculados al tema le sugirió que vaya a ver a la contadora y llegue a un arreglo para solucionarlo. Sin embargo, el denunciante expresó que "pague todo el daño que me ha hecho, de todo lo que me usó, porque pienso que para atrás debe haber mucho", y estimó que el fraude supera los 40 millones.

Pidió que se investigue por cómo dejó su imagen dañada y abusó de su confianza. Además, mostró que si bien podría arreglarlo solo con esa gestora, le interesa que el caso sea esclarecido por la Fiscalía "por el resto de las 120 personas que están con ella".