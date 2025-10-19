Robo millonario en el museo de Louvre: se llevaron joyas de Napoleón

Un robo sacude al Museo del Louvre en París : durante la madrugada, delincuentes ingresaron al emblemático recinto y se llevaron joyas que pertenecieron a Napoleón , consideradas de “valor incalculable”. Las autoridades francesas cerraron temporalmente el museo y activaron un operativo de investigación para localizar a los responsables y recuperar las preciadas piezas, mientras la noticia genera conmoción en todo el país.

Laurent Nuñez, ministro del Interior, dijo que esto fue un “robo importante” . En diálogo con el medio France Inter explicó que los ladrones “entraron desde el exterior usando una plataforma elevadora”, robaron joyas de “valor incalculable” y que la operación “duró siete minutos”.

Además, el funcionario comentó que los individuos “habían realizado labores de reconocimiento previas ”, utilizando una radial para cortar los cristales e ingresar al edificio.

Ante esta situación, la policía comenzó a trabajar y acordonó los accesos y caminos cercanos ante la presencia de miles de turistas, cuyas imágenes circularon ampliamente tras la evacuación y cierre inmediato del museo.

Por otro lado, el Louvre usó sus redes sociales para informar el cierre del establecimiento por “razones excepcionales”, sin aportar detalles adicionales sobre el robo ni el impacto en su programación.

Así fue el robo en el museo de Louvre

El diario francés Le Parisien reveló que los delincuentes ingresaron al museo más visitado del mundo por la fachada que da al Sena, donde se están realizando obras. El medio antes mencionado también indicó que utilizaron un montacargas para acceder directamente a la sala objetivo en la Galería de Apolo.

Robo mueseo de Louvre

Los ladrones robaron "nueve piezas de la colección de joyas de Napoleón y la emperatriz", dijo Le Parisien.

El medio también informó el hallazgo de una de las joyas robadas durante el asalto al Museo del Louvre: La Corona de la Emperatriz La ministra Dati, informó que los ladrones perdieron una de las piezas en su huida y que estaba siendo “evaluada”, sin precisar de cuál se trata. Según la agencia AFP, la joya presenta fracturas, lo que sugiere que pudo haberse roto durante la fuga. Las autoridades mantienen abiertas las diligencias para determinar el estado de las demás piezas sustraídas y reconstruir el recorrido de los asaltantes antes y después del robo.

Los tentadores objetos del Louvre

Los objetos de pequeño formato representan uno de los principales retos de seguridad para el Museo del Louvre, dada su portabilidad y elevado valor histórico y material. Aunque la institución alberga obras emblemáticas como la Mona Lisa, la Venus de Milo o la Victoria de Samotracia, las piezas que suelen estar más expuestas a intentos de robo son las de dimensiones reducidas, muchas de ellas concentradas en la Galerie d’Apollon. Entre estos objetos figuran las joyas y piezas de orfebrería de la Corona francesa, amuletos, estatuillas y fragmentos arqueológicos procedentes de las colecciones de Egipto y Mesopotamia. Estas piezas, además de su relevancia simbólica, pueden atraer especialmente al mercado negro de antigüedades.

Corona de la Emperatriz, robada en el musero de Louvre

El museo también conserva miniaturas, dibujos y grabados pertenecientes a sus fondos gráficos, así como relicarios medievales, medallas y monedas antiguas. Aunque el Louvre cuenta con medidas de seguridad avanzadas en sus galerías, la facilidad para transportar ciertos objetos, sobre todo aquellos que se encuentran en áreas de restauración o depósitos, implica desafíos logísticos adicionales en su resguardo.

El Louvre mantiene antecedentes de robos y tentativas sonadas. En 1911, el retrato de la Mona Lisa fue sustraído por Vincenzo Peruggia, quien salió del museo ocultando la obra bajo su abrigo. El cuadro reapareció en Florencia dos años después. En 1983, robaron dos piezas de armadura renacentista que solo fueron recuperadas décadas más tarde. El museo conserva más de 33.000 piezas que abarcan desde antigüedades mesopotámicas hasta pinturas de maestros europeos, incluyendo además la Venus de Milo y la Victoria de Samotracia.