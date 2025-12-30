Causa Gloria Ruiz: el intendente de Plottier, Luis Bertolini, bajo la lupa de la Justicia

Es en el marco de la investigación por la mala utilización de fondos públicos por parte de Gloria Ruiz cuando era intendenta y él su secretario de Obras.

El intendente de Plottier, Luis Bertolini, está siendo investigado por la Fiscalía.

El intendente de Plottier , Luis Bertolini, está investigado por la Fiscalía en el marco de la causa por presuntos actos de corrupción de la ex vicegobernadora, Gloria Ruiz , entre los que se encuentra la instalación de una pileta de natación con fondos públicos que estaban destinados a la asociación civil GRU.DI.ES. Por ese entonces el jefe comunal era el secretario de Obras Públicas del Municipio de Plottier.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) informó a LM Neuquén que notificó al intendente de Plottier sobre su necesidad de designar un abogado defensor.

La notificación la realizó el lunes la fiscalía de Delitos Económicos, y aclaró que se trata de la investigación que involucra a la ex vicegobernadora Gloria Ruiz, en la que aún no fue acusada formalmente, y que comprende el periodo en el cual se desempeñó como intendenta de la ciudad.

pileta de gloria ruiz en plottier La Fiscalía investiga a Gloria Ruiz y ahora también a Luis Bertolini por la presunta instalación de una pileta con fondos públicos.

Con esta notificación, el accionar de Bertolini también quedó bajo sospecha y es investigado por la Fiscalía que intenta confirmar si los funcionarios públicos cometieron algún delito. Este avance en la investigación llegó pocos días después de que Bertolini saliera a desmentir una renuncia a su puesto tras un rumor que circuló por todos los ámbitos de la ciudad.

En los primeros días de diciembre, Bertolini negó a LMN tener intenciones de renunciar a su cargo, contrarrestando las versiones que circularon sobre esta posibilidad, lo que originaba la asunción de Malena Resa, presidenta del Concejo Deliberante y aliada política del gobernador Rolando Figueroa.

“Yo estoy tranquilo porque primero no voy a renunciar. Tengo que cumplir un mandato que el pueblo me confirió con el 57% de los votos. Y no voy a renunciar a eso, ni a lo personal, ni a lo institucional”, dijo Bertolini ante la consulta de LM Neuquén.

Luis Bertolini- intendente Plottier.png Luis Bertolini negó el rumor de su renuncia como intendente de Plottier.

En esa oportunidad aclaró que esos rumores salen de gente que está con intenciones de ocupar su lugar. "Yo estoy tranquilo porque la ciudadanía me ha transmitido un montón de apoyo y acompañamiento en la gestión que venimos haciendo. Así que lo minimizo totalmente”, aseguró.

Si bien Bertolini no está imputado en ninguna causa, la reciente notificación de la Fiscalía sí confirmó que está siendo investigado.

Desde el área de Prensa del Municipio de Plottier comentaron que el intendente no va a brindar notas por el momento y confirmaron que "fue notificado por un expediente que tiene curso en la Fiscalía de Neuquén".

Luis Bertolini Plottier

Investigación sobre Gloria Ruiz

Además de la causa que enfrenta Ruiz por posible enriquecimiento ilícito durante su gestión al frente de la Legislatura, la ex vicegobernadora también está siendo investigada por su accionar durante su gestión como intendenta.

En ese marco fue que investiga la Fiscalía la instalación de una pileta en un terreno privado en el loteo Manzanares, que está totalmente cerrado con altos paredones.

En diciembre del año pasado los fiscales tuvieron charlas con vecinos y vecinas de la zona, así como trabajadores, para que informen quién habita el lote, cuándo se realizaron las obras en el lugar y toda información relacionada a las personas vinculadas con el lote y las obras que allí existen.

Gif pileta Gloria Ruiz.gif

También realizaron otro procedimiento de constatación en la calle Arturo Illia y Raúl Blanco del loteo Rincón de María de Plottier, para fotografiar y filmar la existencia de construcciones y cercos perimetrales, entre otras medidas, que es donde estaban previstas las obras de la Asociación Civil.

El fiscal del caso Diego Azcárate y el fiscal jefe Pablo Vignaroli, se hicieron presentes además en otro terreno propiedad de la asociación GRU.DI.ES. para constatar que allí no se realizaron los avances presupuestados.