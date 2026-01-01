Muertes al volante: 2025 cerró con 43 víctimas fatales y el invierno fue el período más trágico

El año que se despide mantuvo la tendencia de los anteriores, con una marcada mayoría de hombres entre los fallecidos. Las rutas siguen siendo el escenario más letal, concentrando el 80% de los accidentes mortales.

La siniestralidad vial en la provincia de Neuquén no da tregua. Según las estadísticas de LM Neuquén de 2025, el año cerró con un total de 43 víctimas fatales como consecuencia de 40 accidentes de tránsito en rutas dentro del territorio de la provincia. Si bien las cifras fluctúan mes a mes, el patrón de la tragedia se repite: las rutas son el escenario más peligroso para la conducción y el género masculino vuelve a estar en el centro de las estadísticas más dolorosas.

A lo largo de estos últimos 12 meses, se contabilizaron un total de 40 accidentes fatales que se cobraron la vida de 43 personas. Un dato que resalta en el análisis estadístico es la marcada brecha de género, algo que se sostiene año a año: de la totalidad de fallecidos, 36 de ellos fueron hombres (el 83% del total) y solo 6 fueron mujeres (se suma a esta cifra un niño) , manteniendo una constante histórica en la región donde los varones representan la gran mayoría de las víctimas al volante.

No obstante, en un dato más positivo, la cifra de accidentes fatales bajó con respecto a los números de 2024 : este año hubo 10 accidentes menos que el anterior y 14 víctimas menos (contra los 57 fallecidos de 2024).

accidente ruta tragedia ruta 23 Rodolfo Ramírez

Los meses más sangrientos

Este 2025 y al igual que el año pasado, junio se ubicó dentro de los meses más sangrientos, esta vez en un empate con el mes de julio, registrando cada uno seis accidentes con seis víctimas fatales cada uno. En total, durante ese bimestre, 12 personas perdieron la vida en el asfalto neuquino, lo que representa casi el 30% del total anual.

En el otro extremo, los meses de enero y diciembre mostraron las cifras más bajas, con apenas un accidente fatal registrado en cada mes, una calma inusual para períodos de alto flujo turístico.

En cuanto a los días más trágicos, el viernes se ubicó a la cabeza con 12 accidentes fatales que se cobraron la vida de un total de 13 personas. Le siguieron los días domingo, con un total de 8 accidentes y 8 víctimas fatales. Insólitamente, el día martes fue el único en el que no se registró ni un accidente con fallecidos en todo el año.

De entre los accidentes fatales registrados en días viernes, falleció un camionero tras volcar en la ruta provincial 23 cerca de Junín de los Andes el 11 de abril; y otro hombre murió al chocar a otro vehículo sobre la Ruta 22, a la altura de Plottier la noche del 4 de julio.

muerte- accidente de tránsito- Plottier-4.jpg Gentileza Policía Provincia de Neuquén

Rutas vs. calles urbanas

El escenario de los siniestros de este año reafirma la peligrosidad de las rutas, tanto provinciales como nacionales, que atraviesan la provincia del Neuquén. De los 40 accidentes fatales, 32 se produjeron en rutas; es decir, el 80% del total. En contraposición, solo 8 tuvieron como escenario las calles urbanas.

La ruta más trágica este año resultó ser la ruta provincial 7, con un total de 12 accidentes y 14 víctimas fatales. Entre los más resonantes en ese escenario estuvo el ocurrido a la altura de Tratayen la mañana del 30 de abril, en el que fallecieron dos hombres a bordo de un Volkswagen Gol.

Choque fatal estatales Ruta 7 El Chañar Las víctimas fatales fueron dos empleados estatales del área de Protocolo del gobierno provincial. Sebastián Fariña Petersen

En esa misma ruta, el 1ro de agosto, dos trabajadores estatales que iban camino a un acto oficial en Cortaderas, fallecieron tras un choque de la traffic en la que viajaban contra con un camión, a la altura de la Picada 16, en San Patricio del Chañar.

A diferencia de otros años, 2 fue el máximo de muertes ocasionadas por un mismo accidente en todo el año. Esto se observó en los dos siniestros mencionados anteriormente y aquel ocurrido la noche del 15 de mayo, cuando fallecieron Nicolás Echeveste y su hijo de 4 años, Samuel, cuando viajaban por la Ruta 40 y su auto fue impactado por el conductor de una camioneta.

El 2025 deja, una vez más, un saldo de dolor que obliga a la sociedad a replantear la responsabilidad al volante.

Choque fatal ruta 40 villa la angostura

El femicidio al volante de Mabel Rosana López Fernández

Aunque la incluimos entre las estadísticas de las muertes al volante de este año, la muerte de Mabel Rosana Fernández no fue un accidente más. Su ex pareja afirmó que todo se trató de un incidente vial, pero la fiscalía zapalina pudo comprobar que estaba lejos de serlo, ya que la mujer murió luego de estrellarse la camioneta en la que viajaba con el agresor, quien arrojó el vehículo por un barranco.

El femicidio tuvo lugar luego de una discusión entre Mabel y el hombre, cuando se trasladaban en la camioneta, el domingo 9 de noviembre por la mañana por la ruta provincial 13. Al llegar a la zona del puente de Kilka, el acusado le pidió a los dos trabajadores que los acompañaban que descendieran del vehículo, indicándoles que necesitaba hablar a solas con la mujer. En ese momento, y con la intención de matarla, colocó la camioneta en marcha, aceleró y desvió bruscamente el rodado hacia el precipicio. La víctima no llevaba puesto el cinturón de seguridad y no pudo escapar del vehículo antes de la caída.

Mabel resultó quedó gravemente herida, fue asistida por personal médico, pero falleció mientras era trasladada al hospital de Zapala. Su femicida se salvó.

femicidio-rosana

¿Accidentes o suicidios?

Entre los 43 fallecidos, hubo dos casos particulares de peatones que llamaron la atención de los investigadores, por la mecánica de lo ocurrido. En principio, se habría tratado de suicidios, en los que quien resultó como víctima fatal no se encontró con su destino al cruzar una calle, sino que habría tomado la triste decisión de ubicarse delante del vehículo. Los conductores que los impactaron no tuvieron tiempo de reaccionar y así se produjeron estas dos muertes que hoy se incluyen entre los accidentes fatales del último año.

El primero tuvo lugar el 28 de marzo, cuando un hombre se arrojó delante de un colectivo que transitaba por calle Rodhe, entre Chajarí y diagonal Joaquín Pardo.

El segundo se registró el 20 de agosto, cuando una mujer fue embestida por un minibus petrolero sobre la Ruta 22, entre Senillosa y Plottier.