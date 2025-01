El 2024 registró más accidentes fatales que 2023 y el 70% de las víctimas fueron hombres

De acuerdo a las estadísticas de LMNeuquén que se registraron en estos últimos 12 meses, al momento de la redacción de este informe, se registraron un total de 50 accidentes fatales (ocho más que en 2023), de los cuales 42 tuvieron como escenario las rutas dentro de los límites provinciales y solo 8 se dieron en calles urbanas. Cabe destacar que diariamente se registran innumerables siniestros en las ciudades, pero la mayoría no dejan el saldo de víctimas fatales.

No obstante, como siempre ocurre, el número total de víctimas fue mayor: unas 57 personas fallecieron en 2024 , cifra casi idéntica de víctimas a la que se registró en 2023, de 56. De este número, 45 fallecieron conduciendo vehículos o como pasajeros de ellos, 6 iban en motos, 3 en bicicleta, 1 en cuatriciclo y dos peatones; uno que cruzaba la multitrocha y un oficial de tránsito (ver subtítulo).

accidente fatal autovia norte (1).jpg La camioneta y la moto que protagonizaron el accidente fatal en la Autovía Norte. Gentileza Policía del Neuquén.

De entre todas estas personas, como un patrón que se sostiene año a año, fueron hombres la mayoría de las víctimas: fallecieron 40 de ellos, contra 15 mujeres y 2 niños.

Lunes, martes y domingos: los días más peligrosos

De acuerdo a los registros, estos tres días de la semana fueron, curiosamente, los que más registraron accidentes fatales, con un total de 10 para el lunes y el martes, y 9 para el domingo. No obstante, el siniestro fatal con mayor número de víctimas de todo el año -cuatro- se registró un sábado; puntualmente, el sábado 1 de junio.

Ese día fallecieron Lisandro “Licha” Linares (31) junto a su hermano Ezequiel Linares (29) y sus respectivos hijos, Tahiel de 12 años y Martina de 6. La noticia de la tragedia familiar conmocionó a todo el pueblo de Villa La Angostura, de donde eran oriundos.

La Fiat Strada en la que circulaba la familia fue impactada por un camionero brasileño que invadió el carril contrario y así ocasionó un choque frontal a la altura del kilómetro 2173 de la Ruta 40. El conductor, quien salió ileso, será llevado a juicio el próximo año por el hecho.

En tanto, los meses más sangrientos fueron junio y noviembre, con un total de 9 víctimas cada uno.

choque fatal familia linares vla.jpg

El doble choque de Micaela

Uno de los accidentes más resonantes junto al protagonizado por la familia Linares fue quizás el ocurrido el sábado 9 de noviembre por la mañana, en el que perdió la vida Micaela Blanco (27).

Esa mañana, la joven había terminado su jornada de trabajo nocturna en el Casino Magic de Centenario, tras lo cual había emprendido su regreso en bicicleta a su casa de Cinco Saltos. En esas circunstancias y sobre la colectora Jaime de Nevares que conecta ambas localidades, fue embestida por un conductor borracho con su camioneta, tras lo cual fue abandonada a la vera de la ruta, agonizando.

Accidente Ambulancia Avenida Argentina y Leloir (6).JPG Claudio Espinoza

Otros automovilistas llamaron a Emergencias al percatarse de su presencia y pronto una ambulancia llegó para trasladarla al Hospital Castro Rendón de la capital. Pero todo empeoró en el cruce de Avenida Argentina y Leloir, cuando la ambulancia que la trasladaba fue impactada por otro conductor.

Las lesiones de ambos accidentes y la demora que se generó en su traslado hicieron que Micaela solo pueda luchar por un par de horas, hasta que su cuerpo se rindió en horas de la tarde de ese sábado. La joven había arribado al Alto Valle apenas un par de meses atrás desde su oriundo Corrientes.

La fuerza policial de luto

Por otro lado, de acuerdo a lo registrado por este medio, a la fuerza policial neuquina también le tocó llorar a por lo menos tres de los suyos en estos siniestros fatales de 2024.

Primero, el martes 13 de febrero, el oficial principal Víctor Hugo Romero falleció tras intentar esquivar un pozo en el ingreso a Quila Quina, en la Ruta 40, cuando circulaba en su moto. El hombre de 42 años viajaba junto a una joven de 22, derrapó con su rodado y cayó por un barranco. Falleció al día siguiente.

Luego, la mañana del 13 de junio, el sargento Ernesto Jonathan Godoy (35) falleció al chocar su moto contra una camioneta, a la altura del cruce de la ex Autovía Norte con calle Los Paraísos, en el sector de Parque Industrial.

Los peritos constataron que "la motocicleta circulaba por Autovía Norte y por calle Los Paraísos lo hacía la camioneta y, al ingresar este conductor a la Autovía, se produce la colisión con la moto".

Godoy presaba servicio en la División Tránsito Neuquén, y que era hermano de un subcomisario con servicio en la Comisaría 5° de Centenario.

Accidente ruta 237 Así quedó el Renault Sandero que arrolló, arrastró y mató al suboficial inspector Enzo Zuñiga.

Finalmente, el domingo 27 de octubre, el oficial subinspector Enzo Gabriel Zúñiga (24) se encontraba en el kilómetro 1471 de la Ruta Nacional 237 asistiendo como oficial de Tránsito (se desempeñaba en la División de Piedra del Águila) un siniestro allí ocurrido cuando, de un momento a otro, fue atropellado por una conductora de 62 años que pasaba por el lugar y perdió el control de su auto, un Renault Sandero bordó.

El hecho, tildado por los propios efectivos como “insólito” generó gran conmoción en sus pares y congoja en quienes lo conocían.

¿Qué influye en los accidentes, según los expertos?

Mario Quispe, jefe de la División de Accidentología Vial en la Dirección de Tránsito de Neuquén, lleva 17 años en esa área y 14 como perito accidentológico. En diálogo con LMNeuquén, informó que varios factores pueden influir en cualquier accidente: el humano, ambiental y mecánico.

“En las pericias debemos determinar si se trató de una falla mecánica, como por ejemplo, si se le rompió una rótula o la dirección. En el caso ambiental, si había lluvia, nieve o viento. Y por último, está el factor humano, que termina siendo el preponderante”, indicó.

En ese sentido, sostuvo que “la preponderancia del factor humano es casi del 99 por ciento. Incluso cuando puede influir lo ambiental hay que ver, por ejemplo, si está nevando, si pusieron las cadenas y adecuaron la conducción, la velocidad y si el vehículo es apto para ese tipo de calzada. La persona puede tener una 4x4 y las mejores cadenas, pero si no sabe manejar en esas condiciones lo que influye es el factor humano”.

Mario Quispe Mario Quispe, jefe de la División de Accidentología Vial en la Dirección de Tránsito de Neuquén, relevando la escena de un accidente.

Destacó por ello la importancia de los cursos de manejo defensivo, en los que “se explica la teoría de cómo actuar si se muerde la banquina, cuándo se debe frenar y cuándo no, pero uno no sabe cómo va a reaccionar ese conductor llegada esa situación límite. Y esta es una de las principales dinámicas de los accidentes en ruta”.

Además, la velocidad es otro de los puntos a tener en cuenta, principalmente en ruta.

“Lo que no tenemos acá son autopistas que permitan superar la velocidad máxima que es de 110 km/h. Hoy todos los autos superan ampliamente esa velocidad y no te das cuenta. El problema es que cuando levantas velocidad y llegas a 160 o 200 km/h el tema es que ya la reacción del vehículo no va a ser la misma que la del conductor”, señaló.