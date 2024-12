Le rechazaron la probation al camionero que mató al volante a una familia en la Ruta 40

Fiscal De Lillo.jpg

Por su parte, el fiscal Adrián De Lillo y los representantes de la querella se opusieron al otorgamiento de la probation y por ello Pombo desestimó el pedido de la defensa. También rechazó el requerimiento para quitar el agravante de la pluralidad de víctimas del tipo penal que se le imputa al camionero.

Tras esto, la audiencia de control de acusación pasó a un cuarto intermedio y se reanudó el viernes para continuar con la enumeración de la prueba y testigos a ser presentados en juicio, que se realizará el año que viene en una fecha a ser determinada por la Oficina Judicial.

La fiscalía al parecer pretende pedir una pena mayor a los tres años de prisión, de modo que -de ser otorgada- será de cumplimiento efectivo.

El choque fatal

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 2173 de la traza nacional, cuando el conductor del camión -proveniente de Brasil y con dirección a San Carlos de Bariloche- circulaba en el vehículo Mercedes Benz con sentido oeste-este y por el carril opuesto lo hacía la familia Linares, a bordo de una Fiat Strada.

El fiscal De Lillo sostuvo que Da Silva “manejó el vehículo automotor bajo su mando en forma imprudente y antirreglamentaria, al no haber observado el cuidado y prevención necesaria, a raíz de lo cual generó un choque con otro vehículo”.

Víctimas fatales La Angostura.jpeg

Se presume que el choque se habría generado porque el camionero no respetó la doble línea amarilla existente en la calzada, cuyo significado es la prohibición de traspaso de carril. En esas circunstancias, el conductor “creó un riesgo no permitido cuando maniobró en forma antirreglamentaria, al no respetar las señales de tránsito y desobedecer la obligatoriedad del señalamiento horizontal de doble línea amarilla existente en la calzada”.

El fiscal precisó que, de ese modo, el acusado “concretó una maniobra hacia su izquierda, generando su ingresó al carril contrario de la Ruta 40, invadiendo de esta manera el espacio de circulación la camioneta que circulaba en sentido contrario”.

Por todo esto, el camionero fue acusado como autor del delito de homicidio culposo por la conduccción imprudente de un vehículo, agravado por la cantidad de víctimas fatales.