Acusaron al camionero por el choque fatal en Ruta 40: qué se sabe sobre las causas de la tragedia

En principio, las pericias señalan que el camionero no respetó las normas de tránsito en el sector y ocasionó el accidente fatal, tras invadir el carril por el que iban las víctimas.

Se trata de Lisandro “Licha” Linares (31) junto a su hermano Ezequiel Linares (29) y sus respectivos hijos, Tahiel de dos años y Martina de 6. La noticia de la tragedia familiar conmocionó a todo el pueblo de Villa La Angostura, de donde eran oriundos.

Víctimas fatales La Angostura.jpeg

De inmediato, la Fiscalía de turno dispuso la detención del camionero mientras los peritos de Accidentología Vial avanzaban en las pericias de rigor. Asimismo, Cortinez confió que se le practicó el test de alcoholemia al conductor del Mercedes Benz en la escena, el cual dio resultado negativo. No obstante, los investigadores ordenaron una extracción de sangre para hacer un chequeo toxicológico más exhaustivo y además se ordenó la misma pericia al joven Linares que conducía.

El conductor del camión se vio muy shockeado por el suceso y no fue entrevistado por los efectivos.

Finalmente, con los resultados necesarios, el domingo por la tarde se realizó la audiencia de formulación de cargos, durante la cual el fiscal Adrián De Lillo acusó al camionero - de apellido Da Silva- como autor del delito de homicidio culposo por la conduccción imprudente de un vehículo, agravado por la cantidad de víctimas fatales.

El fiscal sostuvo que Da Silva “manejó el vehículo automotor bajo su mando en forma imprudente y antirreglamentaria, al no haber observado el cuidado y prevención necesaria, a raíz de lo cual generó un choque con otro vehículo”.

Se presume que el choque se habría generado porque el camionero no respetó la doble línea amarilla existente en la calzada, cuyo significado es la prohibición de traspaso de carril. En esas circunstancias, el conductor “creó un riesgo no permitido cuando maniobró en forma antirreglamentaria, al no respetar las señales de tránsito y desobedecer la obligatoriedad del señalamiento horizontal de doble línea amarilla existente en la calzada”.

Fiscal De Lillo.jpg

El fiscal precisó que, de ese modo, el acusado “concretó una maniobra hacia su izquierda, generando su ingresó al carril contrario de la Ruta 40, invadiendo de esta manera el espacio de circulación la camioneta que circulaba en sentido contrario”.

Aunque también se habló de que las condiciones climáticas podrían haber influido en el desenlace fatal, Cortinez indicó que al momento del accidente habían "precipitaciones niveas". "Estaba húmedo y con leve acumulación de nieve, pero había tracción", sostuvo.

En la audiencia, De Lillo también pidió la prisión preventiva del hombre, entendiendo que hay riesgos procesales que se deben cautelar. La defensa del hombre se opuso, y aunque la jueza Bibiana Ojeda avaló la formulación de cargos, no opinó de igual manera respecto de la cautelar más gravosa.

En contraposición a la acusación, Ojeda terminó dictando comparendos semanales en la comisaría más cercana al domicilio que el imputado fijó, en San Carlos de Bariloche. Además, le dictó la prohibición de salir del país y fijó el plazo de investigación en cuatro meses.