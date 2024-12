¿Cuál es el factor determinante en los accidentes de tránsito en Neuquén según las pericias?

No solo ha realizado pericias en la zona de Confluencia, sino que ha sido convocado en distintos puntos de la provincia y conoce al detalle la geografía accidentológica y los factores por los cuales se producen los siniestros en cada región de Neuquén y estación del año.

Quispe como todo experto, maneja un caudal de información más que interesante y también sabe cómo se puede mejorar la seguridad vial.

A días de entrar de lleno en una temporada de mucho tránsito por las fiestas y vacaciones, el experto devela detalles que le van a venir bien a todo conductor que tenga previsto viajar.

Imagen de WhatsApp 2024-12-06 a las 13.45.14_15ba61a3.jpg Mario Quispe instruyendo al personal que tiene a cargo.

Las pericias

¿Qué es lo que buscan determinar en la pericia de un accidente?

Tenemos distintos factores que inciden en un accidente: el humano, ambiental y mecánico. En las pericias debemos determinar si se trató de una falla mecánica como por ejemplo se le rompió una rotula o la dirección. En el caso ambiental, si había lluvia, nieve o viento. Y por último está el factor humano que termina siendo el preponderante.

¿En esa triada de lo humano, lo mecánico y lo ambiental cómo se distribuyen los porcentajes a la hora de las pericias?

La preponderancia del factor humano es casi el 99 por ciento. Incluso cuando puede influir lo ambiental hay que ver, por ejemplo, si está nevando, si pusieron las cadenas y adecuaron la conducción, la velocidad y si el vehículo es apto para ese tipo de calzada. La persona puede tener una cuatro por cuatro y las mejores cadenas, pero si no sabe manejar en esas condiciones lo que influye es el factor humano.

En los cursos de manejo defensivo se explica la teoría de cómo actuar si se muerde la banquina, cuándo se debe frenar y cuándo no, pero uno no sabe cómo va a reaccionar ese conductor llegada esa situación límite. Y esta es una de las principales dinámicas de los accidentes en ruta.

Imagen de WhatsApp 2024-12-06 a las 13.45.15_77d3bce6.jpg El perito analizando uno de los más de 2.000 siniestro que ha tenido que investigar en su carrera.

Neuquén vs las cordillera

¿Qué diferencias hay entre manejar en la Confluencia, la Cordillera sur y el norte neuquino?

Ahí tenés distintas incidencias. Tenemos todo tipo de clima según las estaciones: nieve, lluvia, viento y sol. Todo esto influye. Por ejemplo, no lo es lo mismo manejar en dirección a Piedra el Águila a las 2 de la tarde donde te da el sol de frente y transitas una ruta recta con un paisaje monótono y sin los estímulos que podés tener a la hora de manejar en la ciudad como las bocinas, los semáforos, las esquinas y el resto de los autos.

En esa monotonía se reduce la atención del manejo, el conductor se dormita y encima la velocidad límite suele ser excedida. En ese escenario puede que muerda la banquina y termine volcando y en el peor de los casos se puede cruzar de carril provocando un choque frontal.

En la ciudad, es atípico este tipo de accidentes porque con todos los estímulos que hay es difícil que el conductor se quede dormido salvo que maneje borracho. Pero en ruta, al estar viajando, sin descanso, mal dormido es todo un riesgo provocado por el factor humano.

En la cordillera y el norte neuquino tenés muchos despistes porque se pasan en las curvas por la velocidad o porque hay lluvia y no hay una correcta coordinación entre velocidad y frenado. Pero al existir más curvas, los conductores van más atentos porque es otro el estímulo.

¿Cómo juega esto de las velocidades límites que tienen las rutas con autos que son ultralivianos y cuando querés acordar estás en 160 km/h o más?

Lo que no tenemos acá son autopistas que permitan superar la velocidad máxima que es de 110 km/h. Hoy todos los autos superan ampliamente esa velocidad y no te das cuenta. El problema es que cuando levantas velocidad y llegas a 160 o 200 km/h el tema es que ya la reacción del vehículo no va a ser la misma que la del conductor. El conductor reacciona al mismo tiempo, no es que va a reaccionar más rápido porque vaya más rápido el auto. Cuando aplique los frenos, el vehículo no se va a detener en el mismo tiempo y espacio, va a requerir mayor espacio y si volantea aumenta la probabilidad de vuelco. Incluso, puede tener todas las medidas de seguridad, pero las variables se modifican sustancialmente y el azar juega un rol muy grande respecto de los resultados en un accidente. Podes ir a 200, volcás y salís vivo y podés ir a 100, con el cinturón puesto y te terminas matando. Hay variables que no se pueden manejar.

bmw accidente ruta 51 neuquen El BMW circulaba por la Ruta 51 a más de 230 km/h

Los dos segundos claves

¿Cómo manejar la distancia de seguridad para evitar los choques por alcance?

No basta con solo mantener la distancia de seguridad de seguimiento para evitar una colisión. La ley de Tránsito habla de los dos segundos de distancia, pero nadie va controlando eso y además no todos tiene la misma reacción. Se debe ir a una distancia en la que el conductor se sienta seguro y que ante cualquier tipo de contingencia va a tener margen de maniobra.

Además, si por factores climáticos ya sea viento, lluvia o nieve el conductor no se siente seguro porque no ve, porque no está acostumbrado a manejar ante esas contingencias esa distancia debe ser mayor, pero lo mejor que puede hacer si no se siente confiado, es poner balizas y detenerse en la banquina. En invierno es más complicado por la nieve, pero no hay que aventurarse a manejar en condiciones sobre las que uno no se sienta seguro.

¿Qué tipo de choque es el que más se produce en la zona urbana de la Confluencia?

En el área capital lo que más se da son siniestro por no respetar el paso del vehículo que viene por la derecha. Hay mucha gente que eso lo desconoce, pero en una intersección tiene el paso el vehículo que viene por la derecha, salvo alguna excepción como por ejemplo que el auto que venga por la derecha lo hace por una calle de tierra o ripio y el otro circula por una asfaltada, ahí el paso lo tiene el vehículo que viene por asfalto.

Ojo, yo siempre pongo el ejemplo clásico del borracho que viene por la derecha y choca a otro vehículo. El auto que sufre el impacto podrá decir que el conductor estaba borracho, pero venía por derecha, tenía el paso y se lo tendrían que haber dado, capaz choca en la otra esquina, pero en este caso tenía el paso.

Es por lo que hace falta mucha educación vial desde las escuelas porque hoy un hombre de 50 años ya no te va a cambiar mucho su forma de manejo. Es necesario trabajar mucho sobre los chicos para que cuando lleguen a la edad de manejo tengan muy en claro las normas.

Accidente Ambulancia Avenida Argentina y Leloir (5).JPG La ambulancia a la que chocaron y volcaron en Avenida Argentina y Leloir en pleno centro neuquino. Claudio Espinoza

Servicios de Emergencia

Los conductores no saben mucho como manejarse ante la aparición en escena de los servicios de emergencia como ambulancias, bomberos y policía.

Claro, además los servicios de emergencia también tienen que respetar determinadas normas a la hora de circular. Pueden transgredir las normas de tránsito siempre y cuando no causen un mal mayor. Por ejemplo, el camión de bomberos sale a una urgencia y tiene que circular con todos los elementos de seguridad y la sirena activada. Al llegar a una intersección semafórica si está en rojo, no puede pasar salvo que los otros vehículos adviertan su presencia y se lo permitan sino tiene que frenar. Los conductores siempre que adviertan la presencia de un vehículo de Emergencia, por las sirenas o por lo que ven, tienen que darle paso en forma prudente.