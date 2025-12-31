Año Nuevo en VIVO: así celebra el mundo la llegada del 2026

Distintas partes del mundo comienzan con los festejos para recibir el 2026. Mientras que en Argentina el último día del año recién comienza, muchos países tienen otro huso horario y ya están festejando el Año Nuevo.
Así comenzaron el Año Nuevo en China, Malasia y Taiwán
China le dio la bienvenida al 2026 con una celebración en la sección Juyongguan de la Gran Muralla, con un tradicional espectáculo de percusión.
Las celebraciones se extendieron simultáneamente por toda la región: Hong Kong, Taiwán, Malasia, Singapur y Filipinas también recibieron el 2026.
Dejá tu comentario