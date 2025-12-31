Año Nuevo en VIVO: así celebra el mundo la llegada del 2026

Distintas partes del mundo comienzan con los festejos para recibir el 2026. Mientras que en Argentina el último día del año recién comienza, muchos países tienen otro huso horario y ya están festejando el Año Nuevo.

Kiribati , Samoa , Tonga , Nueva Zelanda , Fiyi y Kamchatka y Chukotka , en el este de Rusia ya empezaron con los primeros festejos del 2026, con imponentes shows de fuegos artificiales.

La primera el recibir el nuevo año fue Kiribati, ubicado en el Océano Pacífico central, que siempre es el primer lugar en el mundo en celebrar el Año Nuevo ya que tiene la zona horaria más adelantada del planeta, seguida por Auckland en Nueva Zelanda, luego Papúa Nueva Guinea y Japón.

año nuevo 2026

El mundo despide el 2025 y recibe el 2026 con música en las calles y espectáculos de luces en el cielo. Y en el caso de América, países como Argentina, Chile, Brasil y Estados Unidos se ubican entre los últimos en cambiar de año.

Live Blog Post Así comenzaron el Año Nuevo en China, Malasia y Taiwán China le dio la bienvenida al 2026 con una celebración en la sección Juyongguan de la Gran Muralla, con un tradicional espectáculo de percusión. Las celebraciones se extendieron simultáneamente por toda la región: Hong Kong, Taiwán, Malasia, Singapur y Filipinas también recibieron el 2026. Embed - LIVE: China new year celebration 2026 |Beijing welcomes New Year with countdown & drum performance

Live Blog Post Japón, Corea del Sur y Corea del Norte ya recibieron el 2026 Los países del noreste asiático dieron la bienvenida al nuevo año a las 15:00 GMT. En Japón, millones de familias iniciaron el shgatsu, el festival de Año Nuevo más importante del calendario japonés que se extenderá hasta el 3 de enero. En Seúl, miles de personas presenciaron la ceremonia de las campanas en el pabellón Bosingak, donde la histórica campana de bronce sonó 33 veces a medianoche, una tradición arraigada en la cosmología budista que simboliza los 33 cielos. Embed - Seoul New Year Fireworks 2026 Live | Lotte World Tower Spectacular

Live Blog Post Un show de luces en Sidney Sidney le dio la bienvenida al Año Nuevo 2026 con un espectáculo de fuegos artificiales marcado por el recuerdo y la seguridad, debido al reciente ataque terrorista ocurrido en la playa de Bondi. Antes del show de fuegos artificiales, el puente se iluminó de blanco y se proyectaron las imágenes de una paloma junto a la palabra “paz”, seguido de un minuto de silencio. Año nuevo en Sidney