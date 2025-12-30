Compras de Año Nuevo: hasta qué hora funcionan los negocios y estaciones de servicio en Neuquén

Los comercios tienen un cronograma especial para este miércoles 31 de diciembre, mientras que el jueves 1 de enero no estarán abiertos al ser feriado.
De cara a las celebraciones de Año Nuevo, el Centro de Empleados de Comercio de Neuquén (CEC) dio a conocer los horarios de cierre que regirán en los comercios el miércoles 31 de diciembre en la capital neuquina y otras localidades de la provincia. La medida alcanza tanto a pequeños y medianos comercios como a las grandes superficies.
Desde el gremio señalaron que los horarios buscan garantizar el cumplimiento de la normativa laboral y permitir que los trabajadores mercantiles puedan organizar con anticipación las celebraciones familiares.
En la víspera de Año Nuevo, los comercios de cercanía y pymes deberán cerrar en los siguientes horarios, según la localidad. En Neuquén capital, Plottier y Centenario, funcionarán hasta las 14, mientras que en Rincón de los Sauces y Cutral Co el horario de cierre será a las 13. En el caso de los supermercados y grandes superficies comerciales, como shoppings, el horario de cierre será unificado en toda la región y todos los establecimientos cerrarán sus puertas a las 12.
Desde el Centro de Empleados de Comercio de Neuquén recomendaron a los vecinos realizar las compras con anticipación para evitar aglomeraciones y recordaron que el jueves 1 de enero, al ser feriado, los comercios permanecerán cerrados.
Hasta qué hora se puede cargar nafta en Neuquén
La Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA) comunicó el horario de funcionamiento especial que regirá para las estaciones de servicio de todo el país durante las celebraciones de Año Nuevo.
De acuerdo con la mayoría de los convenios colectivos de trabajo del sector, los establecimientos no brindarán atención al público general entre las 22 y las 6 en los siguientes períodos:
-Nochevieja y Año Nuevo: desde las 22:00 del 31 de diciembre hasta las 06:00 del 1 de enero.
Cabe destacar que, durante estos horarios, se garantizará un servicio de guardia activo para asistir de manera exclusiva a vehículos de servicios esenciales y de emergencia, tales como ambulancias, bomberos, policía y otros organismos de asistencia pública.
Ante este horario especial, CECHA recomienda a los conductores y usuarios en general planificar con anticipación y cargar combustible antes de las 22, asegurando así su movilidad y evitando inconvenientes durante las festividades.
Guardias mínimas en la Provincia
A partir de este miércoles, 31 de diciembre, la administración pública central y organismos descentralizados de la Provincia dispondrán de guardias para atender durante el feriado de Fin de Año y el asueto dispuesto por el gobierno neuquino para el 2 de enero de 2026.
- Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS): El sector operativo tendrá una guardia para garantizar la prestación del servicio esencial recordando que los usuarios se pueden comunicar al 0800 222 4827 ante cualquier urgencia o reclamo.
- Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN): Garantizará la atención de situaciones de emergencia a través de guardias operativas y técnicas, para responder ante contingencias, ya sea por razones de seguridad pública o por cortes intempestivos del servicio eléctrico. En el sitio oficial epen.gov.ar figuran los teléfonos de contacto y guardias correspondientes a cada localidad atendida por esta empresa pública.
- HIDENESA: Mantendrá operativas las guardias en las sucursales para asegurar la atención ante situaciones de emergencia que podrán comunicarse a la línea gratuita 0800 333 0914.
- Salud pública: En toda la provincia, los establecimientos de salud mantendrán las guardias habituales para un fin de semana o día feriado.
- Vialidad Neuquén:En la mayoría de los frentes de obra distribuidos a nivel provincial se mantendrá una guardia mínima de mantenimiento para asegurar la transitabilidad y la señalización durante los feriados. Las tareas operativas se reanudarán el 5 de enero. Para consultar el estado de las rutas o para reportar inconvenientes en la calzada, está disponible el número 2942 572138.
- Protección al Consumidor: No tendrá atención al público, pero quien necesite solicitar inspecciones o dejar un reclamo puede hacerlo ante la Ventanilla Única Federal ingresando a https://proteccionalconsumidor.neuquen.gob.ar/ o comunicándose al 2995958167 (sólo mensajes de Whatsapp).
- Oficinas Seccionales del Registro Civil y Capacidad de las Personas: Sin atención al público. Sólo habrá guardias por defunciones.
- Banco Provincia del Neuquén (BPN): Adhiere al asueto administrativo dispuesto por el BCRA, por lo tanto, el miércoles 31 de diciembre no habrá actividad bancaria.
