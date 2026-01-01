El gran refuerzo que sumaría Racing en los próximos días

El presidente de la Academia, Diego Milito, está cerca de cerrar una incorporación de renombre para la próxima temporada.

Racing arrancó el año apostando fuerte en el mercado de pases: con la gestión de Diego Milito , presidente de la institución, la Academia busca lograr un préstamo del volante ofensivo Valentín Carboni , proveniente del Inter de Milán. Solo restan detalles en la negociación, que se podría cerrar en las próximas horas.

El pase del volante argentino pertenece al Inter, aunque el jugador milita actualmente en el Genoa , donde jugó apenas quince partidos en la temporada y marcó un gol. De esos quince encuentros, solo seis fueron saliendo en el once titular.

Por esta inactividad, el conjunto de Milán está pensando en interrumpir la cesión en Genoa, y ahí es donde ingresa el interés de Racing. La duda en la negociación con el equipo argentino es la duración del préstamo: puede ser por seis meses o por un año .

La clave de la negociación puede ser el presidente de la Academia, Diego Milito, quién es ídolo de la institución italiana y tiene muy buena relación con el argentino Javier Zanetti, que trabaja en el club.

Valentín Carboni, close to joining Racing Avellaneda on loan from Inter.



Racing president Diego Milito, in direct talks to make it happen with Carboni and Inter vice president Javier Zanetti involved.



— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 1, 2026

Para Carboni, ser traspasado a Racing puede ser una gran oportunidad para sumar minutos de cara al Mundial 2026 y meterse en la lista de la selección argentina. El equipo de Avellaneda tendrá el torneo Apertura y la Copa Sudamericana como grandes competencias del año.

Cabe recordar que el volante ofensivo ya fue parte de la selección dirigida por Lionel Scaloni en la Copa América 2024, en la que fue campeón ante Colombia. Aunque solo participó en un partido de la fase de grupos, Carboni dejó una gran impresión en el cuerpo técnico.

Gustavo Costas, firme en Racing hasta 2028

Más allá del mercado de pases, lo que no dejaba dormir a los hinchas de Racing a fines del año pasado era la incertidumbre en la continuidad de Gustavo Costas al frente del equipo.

Pero Milito se movió rápido y, a pesar de muchos rumores de una relación tensa entre ambos, confirmó la renovación del entrenador hasta fines de 2028, año en el que termina su mandato como presidente.

Ilusión renovada para empezar el 2026



— Racing Club (@RacingClub) December 27, 2025

"Estoy muy feliz porque sigo en el lugar donde quiero. El objetivo es el mismo de siempre y el de todos los que estamos en Racing: poner al equipo en lo más alto. Desde que llegamos hemos estado a la altura de lo que exige la grandeza de Racing. Pero jamás nos vamos conformar porque siempre tenemos que apuntar a lo máximo. Y este año que está por comenzar no será diferente, por supuesto. Esta camiseta así lo pide", dijo Costas, con enorme satisfacción.

El mercado de pases de Racing

Además de Valentín Carboni, Racing busca reforzar su plantel de cara a la triple competencia en el 2026 con el Torneo Apertura (y luego el Clausura), Copa Argentina y Copa Sudamericana. La clasificación a la Libertadores 2027 también será un objetivo principal.

Matko Miljevic, figura de Huracán, es uno de los grandes apuntados por la Academia, aunque por ahora no llegaron a un acuerdo con el Globo. Por otro lado, también preguntaron condiciones por Milton Giménez, delantero de Boca, pero la respuesta del Xeneize fue negativa.

Con respecto a las salidas, ya hubo algunas confirmadas como la de Agustín Almendra al Necaxa de México, Facundo Mura que jugará en el Inter de Miami y Gabriel Arias, que todavía no definió su futuro.