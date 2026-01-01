La Corte Suprema de Brasil volvió a rechazar la prisión domiciliaria para Jair Bolsonaro

El máximo tribunal ratificó que el expresidente debe continuar cumpliendo su condena en una sede policial. La defensa alegaba problemas de salud.

En una nueva resolución judicial que sacude el escenario político regional en el inicio del año, la Corte Suprema de Brasil volvió a rechazar este jueves 1 de enero el pedido de prisión domiciliaria presentado por la defensa de Jair Bolsonaro . Con esta decisión, el exmandatario continuará recluido en la sede de la Policía Federal en Brasilia, donde cumple su condena desde hace poco más de un mes.

La resolución fue firmada por el magistrado Alexandre de Moraes, una figura clave en las investigaciones contra el exjefe de Estado.

Moraes consideró que no existen elementos jurídicos nuevos que justifiquen modificar el régimen de reclusión actual, desestimando los argumentos de los abogados defensores que solicitaban el traslado de Jair Bolsonaro a su residencia particular alegando cuestiones de salud y seguridad.

Un escenario judicial complejo para Jair Bolsonaro

El expresidente permanece detenido desde finales de noviembre, tras ser condenado en el marco de la causa que investiga el intento de golpe de Estado contra las instituciones democráticas en enero de 2023.

Aquellos episodios, que incluyeron el asalto a las sedes de los tres poderes en Brasilia, marcaron el inicio de una serie de procesos judiciales que hoy mantienen al líder derechista tras las rejas.

Además de la condena por los actos antidemocráticos, Jair Bolsonaro enfrenta otras investigaciones paralelas, que van desde la falsificación de certificados de vacunación contra el Covid-19 hasta la supuesta apropiación indebida de joyas recibidas como regalos de Estado durante su mandato. Esta acumulación de expedientes es lo que, según analistas jurídicos, motiva el rigor del tribunal para evitar que el exmandatario pueda influir en los procesos fuera de una celda policial.

El estado de salud y las intervenciones autorizadas

A pesar de la rotunda negativa a otorgarle el arresto domiciliario, la Justicia brasileña no ignoró los informes médicos presentados por su equipo legal. Tras una evaluación exhaustiva por parte de los peritos oficiales, se autorizó que Jair Bolsonaro sea sometido a dos intervenciones quirúrgicas que habían sido programadas con anterioridad: el bloqueo de un nervio frénico y una operación de hernia inguinal.

"Después del alta es común el seguimiento médico. En este caso específico, el equipo de salud irá hasta el lugar de la prisión cuando sea necesario para los controles postoperatorios", explicaron fuentes cercanas al caso. El equipo médico de la Policía Federal confirmó que las intervenciones están plenamente justificadas desde el punto de vista clínico, aunque aclararon que se realizarán bajo estrictos protocolos de seguridad nacional.

La defensa del expresidente ha intentado en reiteradas ocasiones obtener beneficios procesales alegando que la salud de Jair Bolsonaro es frágil debido a las secuelas del atentado que sufrió en 2018. Sin embargo, el Supremo Tribunal Federal (STF) sostiene que la estructura de la Policía Federal cuenta con los recursos necesarios para garantizar la atención médica sin necesidad de que el recluso abandone su lugar de detención.

Repercusiones políticas en la región

La continuidad de la detención de Jair Bolsonaro sigue polarizando a la sociedad brasileña y resuena en toda América Latina. Mientras sus seguidores denuncian una supuesta "persecución política" y exigen su liberación inmediata, los sectores alineados al actual gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva celebran la firmeza de la Corte Suprema como un paso necesario para el fortalecimiento de la democracia.

De cara a los próximos meses, se espera que la defensa de Jair Bolsonaro agote las instancias de apelación ante el pleno del tribunal, aunque el panorama parece poco alentador para el exjefe de Estado. Por ahora, el líder de la oposición deberá enfrentar sus problemas de salud y sus procesos legales desde la sede policial en Brasilia, lejos del Palacio de Planalto y de su residencia privada.