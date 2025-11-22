La Policía brasileña arrestó al ex presidente Jair Bolsonaro

El ex mandatario, condenado a 27 años de cárcel, fue detenido de forma preventiva por la Policía Federal de Brasil. Ya cumplía prisión domiciliaria.

El ex presidente brasileño Jair Bolsonaro fue preso de forma preventiva este sábado en Brasilia , tras varios meses cumpliendo prisión domiciliaria.

La detención se llevó a cabo por la Policía Federal en cumplimiento de una decisión del Supremo Tribunal Federal (STF).

De acuerdo a la información de medios internacionales, la medida fue de prisión preventiva y no la ejecución de su sentencia de 27 años de cárcel.

Bolsonaro había sido condenado en septiembre por haber conspirado para impedir la asunción del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva tras perder las elecciones en 2022.

Bolsonaro Brasil (1)

El expresidente, líder de la derecha y ultraderecha brasileñas, se encontraba bajo prisión domiciliaria desde agosto, monitoreado electrónicamente en su vivienda en un condominio de lujo en la capital.

El STF había rechazado a mediados de noviembre un recurso contra su condena, que establecía que debía cumplirse en “régimen cerrado” (prisión).

La defensa dice que se pone en riesgo la vida de Jair Bolsonaro

La detención ocurre a pesar de que los abogados de Bolsonaro habían solicitado el viernes a la corte que su cliente pudiera purgar su pena en su casa “por razones humanitarias” debido a sus delicadas condiciones de salud.

La defensa argumentó que la alteración de la prisión domiciliaria representa un “riesgo de vida” para Bolsonaro, quien sufre secuelas permanentes de la puñalada que recibió en el vientre en 2018.

Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, se descompensó en su casa, donde cumple arresto domiciliario, y fue trasladado a un hospital de Brasilia. Twitter

Los abogados citaron múltiples cirugías, episodios de reflujo e “hipo incontrolable” que le han provocado falta de aire, además de un diagnóstico reciente de cáncer de piel.

El período para que los letrados presenten nuevos recursos para apelar la pena vence el próximo lunes.

Bolsonaro había sido diagnosticado con cáncer de piel

En septiembre último, el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue diagnosticado con cáncer de piel, luego de que en la víspera fuera internado de urgencia tras una descompensación, mientras cumplía prisión domiciliaria en su casa de Brasilia.

Bolsonaro fue condenado hace algunos días a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado. El exmandatario acusó varios problemas de salud en el último tiempo e incluso se realizó controles médicos de rutina el pasado domingo.

El centro sanitario DF Star de Brasilia, informó que el brasileño cuenta con dos lesiones cutáneas con "presencia de carcinoma de células escamosas", por lo que deberá someterse a seguimiento clínico y revaluaciones periódicas para monitorizar la evolución de la enfermedad. Según indicaron los especialistas, no será sometido a tratamientos adicionales, como quimioterapia.

jair bolsonaro asilo argentina

El doctor Claudio Birolini respondió ante los médicos que el ex mandatario de 70 años tiene un "carcinoma de células escamosas, que no es ni el más benigno ni el más agresivo, es intermedio, pero aun así es un tipo de cáncer de piel que puede tener consecuencias más serias".

En tanto, su hijo el senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), explicó que tuvo "una fuerte crisis de hipo, vómitos y presión baja". A raíz de esta crisis en su salud, el ex presidente pasó la noche en el hospital. Estaba consciente, pero aún no había detalles sobre su cuadro clínico, según su cardiólogo.