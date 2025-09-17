El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue diagnosticado con cáncer de piel

El exmandatario había sido internado en la víspera tras sufrir una descompensación en su casa, donde cumple la prisión domiciliaria.

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro , fue diagnosticado este miércoles con cáncer de piel, luego de que en la víspera fuera internado de urgencia tras una descompensación , mientras cumplía prisión domiciliaria en su casa de Brasilia.

Bolsonaro fue condenado hace algunos días a 27 años de cárcel p or intento de golpe de Estado. El exmandatario acusó varios problemas de salud en el último tiempo e incluso se realizó controles médicos de rutina el pasado domingo.

El centro sanitario DF Star de Brasilia, informó que el brasileño cuenta con dos lesiones cutáneas con "presencia de carcinoma de células escamosas", por lo que deberá someterse a seguimiento clínico y revaluaciones periódicas para monitorizar la evolución de la enfermedad. Según indicaron los especialistas, no será sometido a tratamientos adicionales, como quimioterapia.

Jair Bolsonaro festejó los resultados de las elecciones municipales. Jair Bolsonaro festejó los resultados de las elecciones municipales. Twitter

El hijo de Bolsonaro reveló que tuvo "una fuerte crisis"

El doctor Claudio Birolini respondió ante los médicos que el ex mandatario de 70 años tiene un "carcinoma de células escamosas, que no es ni el más benigno ni el más agresivo, es intermedio, pero aun así es un tipo de cáncer de piel que puede tener consecuencias más serias".

En tanto, su hijo el senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), explicó que tuvo "una fuerte crisis de hipo, vómitos y presión baja". A raíz de esta crisis en su salud, el ex presidente pasó la noche en el hospital. Estaba consciente, pero aún no había detalles sobre su cuadro clínico, según su cardiólogo.

Desde que fue condenado, según revela el medio Folha de Sao Paulo, sus aliados políticos aseguran que su cuadro de salud es complejo y lo mencionan como argumento para que cumpla toda la pena en su casa tras la condena y, sus abogados pretenden alegar riesgos en caso de que sea obligado a cumplir la pena en una prisión o en la Policía Federal.

Fuentes cercanas informan que el ex presidente se encuentra “angustiado” ante esta posibilidad, en gran parte por los recurrentes problemas de salud que padece desde que sufrió un ataque con arma blanca durante la campaña electoral de 2018.

NOTICIA EN DESARROLLO