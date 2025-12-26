El particular motivo por el que Messi se irá de Rosario tras la Navidad para viajar a Uruguay

El astro rosarino tiene previsto viajar al país vecino luego de la Navidad y en víspera del fin de año. Qué hará allí.

Como cada año, Lionel Messi llegó a la Argentina junto a su familia y pasó la Navidad en su casa de Rosario rodeado de su círculo íntimo del cual estuvo lejos desde su niñez producto de su carrera profesional como futbolista. Sin embargo luego de celebrar la nochebuena, el astro se irá de la Argentina previo al 31 de diciembre, último día del 2025.

Es que según se conoció Messi hará un viaje express al país vecino Uruguay para reencontrarse con su mejor amigo Luis Suárez , con quien inició una profunda relación por fuera del campo de juego cuando compartían camisetas en Barcelona de España donde lograron un sinfín de títulos a punto tal de quedar marcados en la historia por la famosa MSN, delantera que integraban Messi-Suárez-Neymar.

No será un reencuentro casual sino que la presencia del capitán de la Selección argentina responde a uno de los recuerdos imborrables que le quedará a la familia Suárez. Es que Delfina Suárez , la hija del delantero charrúa, cumple 15 años y realiza el típico festejo en tierras uruguaya . La celebración tendrá lugar este fin de semana en Villa Domus, una lujosa chacra en el departamento de Canelones a la cual otros jugadores de la Selección uruguaya han accedido para otros eventos.

Messi Suárez

Luego de este evento el '10' volvería a su Rosario natal para pasar junto a su familia la noche del 31 de diciembre y se quedará algunos días más disfrutando del receso hasta volver a la actividad con el plantel del Inter de Miami de cara a la pretemporada previa a la temporada que contemplará una nueva Copa del Mundo a nivel selección.

River va a la carga de un compañero de Messi tras las negociaciones complicadas con Santino Andino

Santino Andino era el plan A que tenía Marcelo Gallardo y la dirigencia de River de cara a la temporada 2026 para mejorar la delantera luego de la salida de Miguel Ángel Borja. Sin embargo las negociaciones empezaron a transitar por un camino sinuoso debido a que el jugador cambió la representación.

El joven futbolista dejó a Hernán Berman, agente cercano al entrenador del plantel mayor, y pasó a ser representado por una agencia de nivel internacional. Ante esa situación las negociaciones se frenaron y podrían llegar a su fin en las próximas horas. Con este panorama, el millonario podría ir en búsqueda de un compañero de Lionel Messi en el Inter Miami.

Se trata de Tadeo Allende, una pieza importante para el equipo con sede en Fort Lauderdale convirtiendo 24 goles en 54 partidos para ayudar a que el equipo logre el título en la MLS. Luego de pasar sin pena ni gloria por el Celta de Vigo, se convirtió en un futbolista importante por el que River podría ofertar para quedarse con el 50% de la ficha por un monto que no fue revelado.

messi allende

Lo que tienen en claro en el millonario es que solo intentarán contratar a uno de los jugadores: Andino, con expectativas de saltar a Europa, o Allende.