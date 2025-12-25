River va a la carga de un compañero de Messi tras las negociaciones complicadas con Santino Andino

El millonario prepara una oferta por un jugador del Inter Miami. Con qué porcentaje de la ficha se quedaría.

Santino Andino era el plan A que tenía Marcelo Gallardo y la dirigencia de River de cara a la temporada 2026 para mejorar la delantera luego de la salida de Miguel Ángel Borja. Sin embargo las negociaciones empezaron a transitar por un camino sinuoso debido a que el jugador cambió la representación.

El joven futbolista dejó a Hernán Berman, agente cercano al entrenador del plantel mayor, y pasó a ser representado por una agencia de nivel internacional. Ante esa situación las negociaciones se frenaron y podrían llegar a su fin en las próximas horas. Con este panorama, el millonario podría ir en búsqueda de un compañero de Lionel Messi en el Inter Miami.

Se trata de Tadeo Allende , una pieza importante para el equipo con sede en Fort Lauderdale convirtiendo 24 goles en 54 partidos para ayudar a que el equipo logre el título en la MLS. Luego de pasar sin pena ni gloria por el Celta de Vigo, se convirtió en un futbolista importante por el que River podría ofertar para quedarse con el 50% de la ficha por un monto que no fue revelado.

Lo que tienen en claro en el millonario es que solo intentarán contratar a uno de los jugadores: Andino, con expectativas de saltar a Europa, o Allende.

¿Vuelve a River? Sin lugar en Alemania, el Diablito Echeverri definió cuál será su próximo club

Las divisiones inferiores no le han dado descanso a la comisión directiva de River que ha tenido que estar atenta ante el alto nivel de una gran cantidad de jugadores, a punto tal de ser buscado por gigantes del fútbol europeo. Fue Claudio Echeverri uno de los jugadores que ilusionó al pueblo millonario pero que rápidamente fue vendido al fútbol europeo.

Nada más y nada menos que el Manchester City se lo llevó luego de ser protagonista del equipo a su corta edad. Los resultados en el viejo continente no fueron como habían planificado y desde su salida a los citzens enero del 2024 no ha encontrado continuidad. Del elenco inglés fue cedido al Bayer Leverkusen de Alemania donde no consiguió instalarse como un futbolista importante. Es por eso que a la vuelta de la esquina aparece una mueva institución a la que podría llegar.

En las últimas horas se conoció que, sin lugar en Alemania, el jugador seguirá su carrera en un club importante de España- Se trata del elenco de primera división Girona quien pertenece al grupo empresarial que también es dueño del City. "¡Claudio Echeverri al Girona, allá vamos! El talento argentino se ha cedido procedente del Manchester City. La cesión del Bayer Leverkusen se ha interrumpido ya que Echeverri pasará a formar parte del Girona del City Group. Préstamo directo hasta junio.", escribió en su cuenta de Instagram el periodista especializado en mercado de pases Fabrizio Romano.

Más allá de la información trascendida, el equipo no hizo referencia a la llegada del jugador. Una vez que esté en España, deberá volver a sumar minutos debido a que entre su paso por el City y el elenco alemán tan solo sumó 14 partidos (334 minutos).