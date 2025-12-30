Ola de calor en Neuquén con casi 40°: cuál será el peor día de la semana

Continúan las temperaturas elevadas y el SMN mantiene vigente su alerta en parte de la provincia. La ciudad se prepara para una semana cada vez más calurosa.
Sigue la ola de calor en Neuquén de cara a los últimos días del año. La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) anunció en su pronóstico de 6 días que las temperaturas máximas no bajarán de 35°C, a excepción de un día.
Este martes 30, se esperan rangos de temperatura de 36°C de máxima y 16°C de mínima. El cielo estará completamente despejado con sol radiante en su momento álgido. El viento rondará los 30 km/h durante toda la jornada.
Además, para la misma jornada, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció un alerta por temperaturas extremas en la zona cordillerana del centro y norte de la provincia.
Durante miércoles 31, el pronóstico de AIC indica que el cielo estará mayormente despejado y se irá cubriendo progresivamente conforme avance la jornada. La temperatura estará en los mismos rangos que el día anterior. El viento rondará los 24 km/h hasta la noche, que se empezarán a sentir ráfagas de hasta 45 km/h.
El feriado del jueves 1 de enero se espera sol radiante durante el día, con 36°C de máxima. Hacia la noche, la AIC pronosticó un descenso repentino de las temperaturas hasta los 8°C, inestabilidad y fuertes vientos con ráfagas de hasta 70 km/h.
Para el viernes 2, se esperan condiciones más estables, con cielo completamente despejado y vientos leves. Las temperaturas llegarán a 30°C durante la tarde y descenderán hasta 11°C hacia la noche. Las ráfagas se intensificarán por la noche, llegando a 50 km/h.
El sábado 3, la temperatura volverá a rondar los 35°C de máxima y estará acompañada de sol radiante. El viento será moderado y rondará los 40 km/h. Hacia la noche la intensidad del viento bajará. La mínima será de 17°C.
El domingo 4 será, según la AIC, el día más caluroso de la semana. El pronóstico indica inestabilidad y casi 40°C de máxima. El viento será de 30 km/h la mayoría de la jornada, aunque durante la noche se esperan ráfagas de 51 km/h. El cielo se irá cubriendo conforme avance el día. La mínima será de 18°C.
Algunos consejos para la ola de calor
- Evitar exponerse al sol entre las 10 y las 17 horas. Las y los bebés menores de 1 año deben evitar completamente la exposición al sol.
- Tomar frecuentemente y preferentemente agua. Las bebidas con cafeína y/o azúcar tienden a deshidratar más, al igual que las bebidas alcohólicas. En el caso de los bebés, lo mejor es que tomen leche materna.
- Usar ropa liviana, holgada y de colores claros. El algodón es ideal durante los días calurosos para reducir las erupciones cutáneas causadas por el calor y absorber la sudoración.
- No hacer actividad física intensa bajo el sol.
- Consumir frutas y verduras.
- Utilizar protector solar y renovarlo cada dos horas, priorizando andar bajo la sombra.
- Recomendable usar sombrero/gorra y anteojos de sol.
- Refrescarse a menudo en las zonas que se concentra más el calor como el cuello, axilas, ingles. Colocar compresas frías si es necesario.
- Es esencial hacer una consulta dermatológica si se observa algún cambio en el color de la piel después de la exposición solar para la detección temprana de lesiones.
