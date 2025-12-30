Alerta por lluvias de hasta 60 mm, vientos de más de 100 km/h y una ola de calor

El SMN emitió una serie de alertas para esta previa de fin de año. Se advierte por el impacto que tendrán las altas temperaturas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió en las últimas horas una serie de alertas meteorológicos por tormentas, vientos fuertes y temperaturas extremas que afectarán este martes gran parte del territorio nacional.

Según precisó el organismo, se trata de una serie de alertas de nivel amarillo y estas condiciones adversas afectarán a 16 provincias en total, algunas de ellas con más de un alerta vigente al mismo tiempo.

Una de las alertas emitidas por el SMN, indica que se esperan lluvias y tormentas d e variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual.

Se espera que este evento empiece a impactar en horas de la tarde y se extienda a la noche, y abarcaría a las provincias de Jujuy y Salta.

Asimismo, rige otra alertas para la región del litoral, que se verá afectada por fuertes tormentas. Puntualmente se trata del este de Formosa, la mayoría de Chaco, el noreste de Corrientes y la totalidad de Misiones. Según informó el SMN el área será afectada por fuertes tormentas con abundante caída de agua en cortos periodos, actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas de 70 km/h. Se espera precipitación acumulada de entre 30 y 60 mm.

Las tormentas afectarán esta zona a partir del mediodía y se mantendrán hasta la noche.

La tercera zona que está bajo un alerta por tormentas abarca la triple frontera entre Mendoza, San Luis y San Juan. Allí se prevén condiciones similares a las anteriores, con valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 mm. En la región cuyana las tormentas impactarán durante la noche.

mapa_alertas (26)

Lluvia y vientos que superarían los 100 km/h en el sur del país

Además, en el sur del país, el SMN emitió otra alerta amarilla por fuertes vientos. Este afectará el sur de Chubut, la totalidad de Santa Cruz y Tierra del Fuego. Esta última también esta bajo una alerta amarilla por lluvias.

"El área será afectada por vientos fuertes del sector oeste rotando al sector sur, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden superar los 100 km/h", informaron.

En la provincia más austral, las lluvias impactarán al mediodía y los fuertes vientos se esperan para la noche. En Chubut y Santa Cruz el viento será fuerte durante la tarde y la noche.

Sigue la ola de calor: alerta por temperaturas extremas

El sur de Mendoza, norte de Neuquén, casi la totalidad de La Pampa, Córdoba, Entre Ríos y un sector del centro y oeste de provincia de Buenos Aires serán afectadas por temperaturas extremas de calor. El nivel de alerta del SMN es amarillo.

Según el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, las temperaturas a las que corresponde una alerta amarilla "pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas".