Picante cruce: los hinchas de Aldosivi fueron al predio y pidieron explicaciones por el mal momento del equipo

En el predio del elenco de Mar del Plata hubo tensión con un grupo de hinchas que pidieron explicaciones por el presente que lo tiene en zona de descenso.

Aldosivi arde . El mal presente del equipo generó que la tensión escale en los hinchas y haga estallar de enojo al punto tal que un grupo de personas se acercaron al predio del tiburón en Mar del Plata y expresaron su furia por el mal presente.

Fue el entrenador Guillermo Farré quien puso la cara, junto con el presidente del club Hernán Tillous, entre murmullos y pedidos reacción, trató de serenar el picante cruce que sostuvieron por varios minutos. "Queremos lograr el objetivo de mantener la categoría. Nosotros y los jugadores estamos esforzándonos en el día a día. Claro que nos valemos de resultados y nos da bronca a todos. Sabemos que la actitud es necesaria para salir de esta situación" , le dijo el entrenador a los hinchas que con el paso de los segundos empezaban a aumentar su enojo.

"Necesitamos de todos. Entendemos la exigencia de ustedes. Tienen que entender que una puteada no nos ayuda. El apoyo se lo agradecemos", sumó Farré en su relato mientras que entre los hinchas pedían que sesen los murmullos y dejen escuchar el mensaje del máximo líder que tiene el equipo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LVDEMDQ/status/1969002033542742358&partner=&hide_thread=false ALDOSIVI ||



Hinchas de Aldosivi CARA A CARA con el DT, Guillermo Farré, y el presidente Hernán Tillous.



La gente le exige resultados y que mantengan la categoría.#Aldosivi #Tiburon #hinchas #MarDelPlata pic.twitter.com/jhMKLYK5GS — LaVozDelEstadio (@LVDEMDQ) September 19, 2025

Lo cierto es que el tiburón atraviesa un presente preocupante por el que deberá barajar de nuevo y tratar de afrontar las difícultades para no perder la categoría. El enojo llega debido a que el equipo está último en la tabla anual (con 18 puntos), como también en la de promedios (0,0750), lo que lo condenaría a bajar a la segunda divisón del fútbol argentino

El próximo duelo será este sábado ante Tigre, en condición de visitante, por la fecha 9 de la Zona A del Torneo Clausura. Según lo programado el partido iniciará a las 19.