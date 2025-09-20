En un partido histórico, Rincón pone primera en los cuartos de final del Torneo Federal

Los cuartos de final comienzan este fin de semana con un partido clave en Neuquén: el Deportivo Rincón recibe a Sportivo Belgrano de San Francisco en el césped sintético para el primer duelo de la llave. El León accedió a la instancia decisiva como cuarto en su zona, mientras que la Verde se ubicó líder en la segunda zona. Por ello, la definición del cruce será en Córdoba. “Esto no es solo un logro deportivo, es un sueño colectivo. Representar a Rincón y a toda la provincia en este momento es un orgullo enorme . Sabemos de dónde venimos y lo que costó llegar hasta acá”, aseguró Anibal Villalba, presidente de la institución.

A partir de las 15, Juan Ignacio Nebbietti pitará el inicio del encuentro en la Ciudad Deportiva. El juez de Río Colorado contará la asistencia de Emiliano Bustos y Danilo Viola, mientras que Franco David Morón completará la cuaterna. Luego de vencer a Costa Brava en la última fecha del nonagonal, el conjunto neuquino se quedó con el histórico boleto al mata-mata . En la fase campeonato, el León atravesó un andar irregular: comenzó con una derrota, a la que le siguieron dos empates. Si bien luego llegó la victoria, no todo era color de rosas desde lo numérico .

A la mitad del mini campeonato, tras la derrota en Monte Maíz, la dirigencia decidió ponerle fin a la dirección técnica de Duilio Botella , y con el interino Pablo Castro apostó y se aferró a las chances mínimas pero posibles de clasificación. A partir de allí, una serie de resultados de sus rivales directos, más dos victorias propias, lo beneficiaron. Aún así, no fue hasta el duelo contra Costa Brava que el Depor logró la épica , consiguiendo el último boleto a los playoff.

En total, el León sumó once puntos en los ocho cotejos disputados, con tres derrotas, dos empates y tres victorias, dejando afuera de la clasificación a favoritos como los pampeanos, Cipolletti y Villa Mitre. Los beneficiados en el torneo son los mejores ubicados, que cierran la llave en condición de local y con ventaja deportiva: los neuquinos deberán ganar para aumentar sus chances de pasar de rueda. En el sintético de la Ciudad Deportiva, Rincón empató ante Atenas sin goles, siendo superior en cuanto a las chances creadas.

deportivo rincón costa brava (5) El León pasó con lo justo tras ganarle a Costa Brava.

Posteriormente, derrotó al Albinegro en la última acción de un partido en el que aprovechó el poderío físico y de altura. Después, venció a Kimberley 3 a 1 y a Costa 2 a 1. Del otro lado, el conjunto dirigido por Sergio Maza finalizó puntero por encima de Atlético Rafaela, con 16 puntos. La Verde cayó en el cierre del nonagonal ante Gimnasia y Esgrima por 3-0 en Chivilcoy, pero gracias a la diferencia de tantos mantuvo el liderazgo.

Cómo le fue a Sportivo Belgrano en la fase campeonato

La fase campeonato fue buena en números y siempre estuvo en los puestos de vanguardia: comenzó venciendo a San Martín en Córdoba, cayó ante la Crema en condición de visitante pero se recuperó con tres victorias al hilo, ganándole a Douglas Haig, Independiente de Chivilcoy y Juventud Antoniana. Más tarde, vivió el único empate en aquella etapa ante 9 de Julio en Rafaela, volvió al triunfo ante Sarmiento de La Banda y cayó en el cierre.

Por lo pronto, acumuló cinco victorias, dos derrotas y un empate, números muy prolijos que lo colocan como uno de los grandes candidatos al ascenso. En condición de visitante tiene una sola victoria, que fue en la fecha 2: el resto fueron caídas y una igualdad sin conquistas, estadísticas que el León mira de cerca. Cabe remarcar que será la primera vez que el equipo cordobés dispute un partido en un suelo sintético, y al igual que la gran mayoría de los planteles que visita Rincón de los Sauces tuvo algunos entrenamientos en una superficie artificial.

Quién transmite el partido entre Rincón y Sportivo Belgrano

La transmisión del primer duelo estará a cargo de Revista Deportiva y La Gloria o Devoto a través de YouTube, mientras que La Primera AM550 llevará la emoción del compromiso a través de la radio. El resto de la fecha se completará el domingo: en Chivilcoy, Gimnasia y Esgrima se enfrentará a Argentino de Monte Maíz a las 15. Media hora después, San Martín de Formosa tendrá su duelo ante Ciudad Bolívar. En Bahía Blanca, también a las 15.30, Olimpo recibirá en el Carminatti a Atlético de Rafaela.