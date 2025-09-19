Con Cavani descartado por lesión, el 11 que ensayó Miguel Ángel Russo en Boca

A casi un mes de su último partido como local, Boca vuelve a jugar en la Bombonera. El equipo de Miguel Ángel Russo recibirá a Central Córdoba y buscará seguir arriba en la pelea por mantenerse en zona de clasificación para la próxima Copa Libertadores.

Con el cambio de arquero definido por el regreso de Agustín Marchesín a la titularidad y la lesión de Edinson Cavani confirmada vía parte médico oficial, las variantes seguras comparando con el equipo que empató el último domingo contra Rosario Central son dos, aunque podría haber alguna más.

Y aunque Milton Giménez reemplazó al Matador en la práctica del jueves, aún restan dos ensayos antes de que esté plenamente decidido que sea él quien ocupe el lugar de centrodelantero junto a Miguel Merentiel. Las opciones, lo que surja de la práctica y todo el día Xeneize, de este sábado serán claves.

Además, Russo decidió probar a Agustín Marchesín bajo los tres palos en lugar de Leandro Brey para comprobar su estado físico después de haber sufrido un desgarro en el sóleo de la pierna derecha ante Aldosivi. Esta lesión lo obligó a pedir atención médica en Mar del Plata, pero pudo completar los 90 minutos y los estudios posteriores arrojaron el tenor de la molestia. Fue exigido en la previa al cruce contra Rosario Central, pero finalmente quedó afuera del banco y el domingo sería el día para su regreso con la Azul y Oro.

Con estas dos modificaciones, Boca Juniors se mediría al equipo de Omar De Felippe con Marchesín en el arco; la defensa estaría compuesta por Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; el mediocampo se lo repartirían Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes y Carlos Palacios; y Merentiel con Giménez conformarían la ofensiva.

Leandro Paredes será capitán titular de Boca por primera vez

La ausencia de Edinson Cavani en el próximo partido de Boca frente a Central Córdoba en la Bombonera no solo obliga a Miguel Ángel Russo a desarmar el 11 de memoria y rearmar el ataque. También abre la puerta para que Leandro Paredes sume un nuevo capítulo en su historia con la camiseta azul y oro: ser el capitán titular del equipo.

La capitanía de Paredes fue uno de los temas de debate cuándo se conoció la noticia del campeón del mundo con la Selección al club de la Ribera. Sin embargo, la cinta continuó siendo del uruguayo.

"De muy chico soñé jugar un partido en esta cancha con esta camiseta, ahora volver de esta manera es espectacular y obviamente que me gustaría ser capitán de este club", dijo Paredes sin dudar en su presentación como refuerzo de Boca.

Y este domingo, ese sueño se le cumplirá al jugador que desde su regreso se convirtió en una figura clave para cambiarle la cara al Xeneize. Porque logró ser decisivo desde una posición en el campo que queda lejos del arco rival, lo que en principio podía llevar a pensar que no iba a pesar de esta manera. Pero desde el momento en el que se metió en el equipo para jugar los últimos minutos frente a Unión, se lo adueñó completamente y desterró todas aquellas teorías que dudaban de su poder de influencia.

Así, de los 11 goles que hizo el equipo desde su llegada, Leo participó en siete de forma directa o indirecta. Con sus pases largos y su precisión en tiros libres para generar ocasiones de gol. También para romper la estructura rival y dejar al equipo en ventaja para atacar, aunque no sea el último pase. Eso representa 64% de esos goles.