Javier Mascherano habló de la renovación de Lionel Messi con el Inter Miami

El entrenador de Las Garzas habló acerca de la inminente firma de extensión de contrato por parte del futbolista.

Javier Mascherano , entrenador del Inter Miami de la MLS, no ocultó su felicidad y celebró la inminente renovación de contrato de Lionel Messi . Según informaron desde los Estados Unidos, el capitán de la Selección Argentina va a extender su contrato con Las Garzas y entre sus planes está el de finalizar allí su carrera.

Luego del entrenamiento de este viernes y en vísperas del partido del sábado ante DC United, por la MLS, el Jefecito fue consultado por la extensión contractual del astro argentino, que seguiría en las Garzas por al menos dos años más. “Yo no voy a hablar de supuestos, aparte no soy yo el que tiene que dar esa noticia. Ojalá se dé pronto, como digo siempre, porque creo que es una grandísima noticia no solamente para el club, sino para la MLS en general".

"Si se da, va a ser una gran noticia para el fútbol de Estados Unidos, poder contar con él un tiempo más. Para la historia del club es algo único, pero para el fútbol del país sería muy importante. Pero repito: hay que esperar a que las cosas se desarrollen por sí solas y que lo puedan anunciar los que lo tienen que anunciar”, completó el exfutbolista.

image

Según informó ESPN, Messi e Inter Miami están cerca de concretar un nuevo contrato, con solo algunos detalles por concretar. La firma estiraría el vínculo del 10 por al menos dos años, en el que podría ser el último vínculo futbolístico de su carrera profesional.

Ambas partes se encuentran en la etapa final del proceso de negociación, y fuentes confirman que se espera que el acuerdo se concrete pronto. Una vez resuelto el asunto por Messi e Inter Miami, el contrato se enviará a la Major League Soccer para su aprobación final. A pesar de informes previos que vinculaban a Messi con clubes de otras ligas, tanto Inter Miami como el capitán argentino siempre mantuvieron su interés en continuar su relación dentro y fuera del campo de juego.

La historia de Messi con el Inter Miami

Lionel Messi firmó inicialmente con el Inter Miami el 15 de julio de 2023, llegando al sur de Florida con un contrato de dos años y medio, hasta finales de la temporada 2025. El rosarino tuvo un impacto inmediato en el club, catapultando al Inter Miami al trofeo inaugural de la Leagues Cup 2023, apenas unas semanas después de su debut.

image

Desde su incorporación al equipo, Messi ha inspirado al Miami a establecer el récord de la liga con más puntos en una sola temporada y a levantar el Supporters' Shield de 2024.

En 2025, Messi ha jugado 36 partidos con el Inter Miami y ha registrado un total de 28 goles y 14 asistencias en todas las competiciones, incluyendo la Copa de Campeones de la Concacaf, el Mundial de Clubes, la MLS y la Leagues Cup. Actualmente es el máximo goleador del equipo, en tanto el año pasado ganó el MVP de la MLS.

El copropietario del Inter Miami, Jorge Mas, había declarado previamente que el club haría todo lo posible para garantizar que Messi se sienta cómodo firmando una renovación de contrato y retirándose en el sur de Florida.