Rolando Figueroa entregó más de 300 notebook a becarios del Norte neuquino

El gobernador destacó el impacto de las becas Gregorio Álvarez. “Es una herramienta que otorga oportunidades, ojalá las puedan aprovechar”, remarcó.

El gobernador Rolando Figueroa encabezó este viernes la entrega de 302 notebooks a becarios del Nivel Superior de la Región Alto Neuquén, más conocida como el viejo Norte neuquino . Se proyecta llegar con 2.200 equipos que ya fueron adquiridos por el programa provincial.

“Esto se lo han ganado, año a año tienen que ganárselo. Es una oportunidad y creo que es muy valioso porque otorga una herramienta”, remarcó Figueroa y convocó a los estudiantes a aprovechar las oportunidades de la beca Gregorio Álvarez que permite “igualar las líneas de partida”.

“Este programa ya de por sí ha resultado muy exitoso. Nosotros en dos años hemos invertido 20.000 millones de pesos. Es una suma muy importante”, señaló el gobernador.

Rolando Figueroa notebooks becas_03 El gobernador Rolando Figueroa entregó notebooks a los becarios en Chos Malal.

El mandatario destacó la transparencia de la iniciativa que es auditada, fija objetivos y destacó la importancia de su continuidad como “una política de Estado”. Repasó que gracias al aporte de los privados más del 85% de todos los becarios de toda la provincia, serán la primera generación o aspiran a ser profesional en su familia. “Y más del 75% son mujeres”, indicó.

Rolando Figueroa destacó el aporte de las petroleras para las becas

Figueroa se refirió al aporte privado de las petroleras y reconoció que “la mejor inversión que debe quedar en un pueblo después de que no exista más Vaca Muerta es un pueblo educado”. Además destacó el aporte de la empresa de Gas y Petróleo del Neuquén y el BPN, que es el máximo aportante de este programa.

En otra parte de su discurso, Figueroa reconoció que se trabajan en mejoras para el programa y valoró la devolución de los estudiantes que permitirá avanzar en acompañamiento de tutores del Colegio de Ingenieros y otros consejos profesionales.

En cuanto a las mejoras, adelantó que se trabaja en sumar el servicio de psicólogos a través del SIEN y nutricionistas para colaborar con el cambio de los hábitos por el estudio.

Rolando Figueroa notebooks becas_02 Una gran convocatoria de los becarios para las entregas de las notebooks.

La actividad se desarrolló en el Cine Teatro Municipal Pedro Secundino Peri de Chos Malal y además del gobernador, participaron el intendente Nicolás Albarracín, el ministro de Seguridad, Matías Nicolini y la coordinadora de políticas Socioeducativas y Equidad, Amalín Temi, junto a otros funcionarios provinciales y municipales.

Compraron más de 200 mil notebooks

A su turno, Temi completó que “hay dos mil doscientas notebook que fueron adquiridas a través de la Financiera Neuquina SRL, para que ustedes puedan estudiar, fortalecer ese compromiso, esa tarea, porque así como el gobierno de la Provincia hace su parte y entrega todos estos beneficios a los becarios y becarios, ustedes saben que tienen que hacer la suya”.