La tremenda reconversión del Santiago Bernabéu: el Real Madrid lo transformó en cancha de tenis

El estadio del conjunto español se convirtió al polvo de ladrillo para que sirva como espacio de entrenamiento del Máster 1000 de Madrid.

El Santiago Bernabéu se transformó en cancha de tenis para el Máster 1000 de Madrid.

El Madrid Open , torneo de polvo de ladrillo del circuito ATP y WTA, inauguró una nueva cancha de entrenamiento en el Santiago Bernabéu , estadio del Real Madrid , con la participación de figuras destacadas del tenis y de la Casa Blanca.

La nueva cancha instalada en el Bernabéu será de uso exclusivo para aquellos tenistas que soliciten entrenarse allí durante el torneo, por lo que no estará disponible para todos los jugadores del circuito. La organización explicó que hubo una alta demanda de jugadores tras conocerse la noticia.

El evento tuvo como protagonistas al ex número uno del mundo Rafael Nadal y al actual líder del ranking ATP, Jannik Sinner , quienes encabezaron una jornada que combinó exhibición y promoción del torneo.

También formaron parte de la presentación dos referentes del plantel madridista: el mediocampista inglés Jude Bellingham y el arquero belga Thibaut Courtois. El primer jugó de pareja de dobles de Sinner, mientras que el segundo estuvo del lado de Nadal. El juez de silla del encuentro fue Florentino Pérez, presidente del Real Madrid.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlvarodeGrado/status/2047322900202389990?s=20&partner=&hide_thread=false Aquí, en el Bernabéu. Parece coña pero no lo es. Partido de tenis.



Un dobles Sinner y Bellingham vs Rafa Nadal y Courtois.



Con Florentino de juez de silla.



Tremenda imagen. pic.twitter.com/hLdkzDrH4P — Álvaro de Grado (@AlvarodeGrado) April 23, 2026

La actividad contó además con la presencia de los directores del certamen, Garbiñe Muguruza y Feliciano López, junto a la número uno del mundo, Iga Swiatek, que fue una de las primeras en utilizar la cancha al pelotear con Courtois y luego se animó a hacer jueguitos con la pelota de fútbol.

El evento se desarrolló en un clima distendido y también contó con la presencia del hijo de Nadal, a quien se lo vio participando con una raqueta.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Tiempodetenis1/status/2047360568693084516?s=20&partner=&hide_thread=false ♥ EL VIDEO MÁS TIERNO QUE VAS A VER EN EL DÍA.



Rafa Nadal y mini Rafa jugando al tenis en el Santiago Bernabéu.pic.twitter.com/loYYNzdkUz — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) April 23, 2026

Así fue la jornada de los argentinos en el Madrid Open

El tenis argentino vivió una jornada positiva este jueves en el Masters de Madrid, ya que Mariano Navone, Juan Manuel Cerúndolo y Camilo Ugo Carabelli avanzaron a la segunda ronda, mientras que solo perdieron Sebastián Báez y Marco Trungelliti.

El primero de los jugadores albicelestes en salir a la cancha fue Navone, que inició su camino en la capital española con un sólido triunfo frente al portugués Nuno Borges por 6-3 y 6-4, en un encuentro que se extendió durante una hora y 26 minutos. El argentino viene de su primer título ATP al consagrarse en Bucarest.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNtenis/status/2047302427561406971?s=20&partner=&hide_thread=false LA NAVONETA SE PRENDIÓ EN #MADRID.



Mariano Navone no le dio opciones a Nuno Borges y le mostró la puerta de salida del Master 1000 español con un 6-3 y 6-4.



¡Qué partido se le viene ante Zverev en la R2! pic.twitter.com/ycT9NeNWEV — ESPN Tenis (@ESPNtenis) April 23, 2026

Carabelli derrotó por 6-3 y 6-4, tras una hora y 18 minutos de encuentro, al veterano francés Gaël Monfils, quien atraviesa su última temporada como profesional.

El tercer argentino que consiguió un triunfo este jueves en Madrid fue el menor de los Cerúndolo, Juan Manuel, quien jugó demostró un muy buen tenis para ganarle al alemán Daniel Altmaier por 6-4 y 6-4. Si ambos hermanos avanzan hasta la tercera ronda, se enfrentarán en el torneo español.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/solotenispicks/status/2047362782799008136?s=20&partner=&hide_thread=false En el Mutua Madrid podríamos tener otra duelo entre los hermanos Cerundolo pic.twitter.com/GPt17oUMK8 — Solo Tenis Picks / Apuestas Deportivas Free (@solotenispicks) April 23, 2026

Por otra parte, los argentinos que no lograron avanzar fueron Báez y Trungelliti. El primero de ellos cayó ante el lituano Vilnius Gaubas por 7-5 y 6-1, y el segundo llegó a sacar para partido ante el español Daniel Mérida, pero le falló el pulso en los momentos clave y terminó perdiendo 6-4, 1-6 y 7-6(6).