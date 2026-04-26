Luego de 12 años de espera, el gobierno da previsibilidad a 456 empleados del EPEN

Se trata de agentes que hace 12 años operaban en la empresa bajo la modalidad de contratos. El gobernador de la provincia, firmó el decreto el viernes pasado.

En un contexto nacional atravesado por el ajuste, los recortes y la incertidumbre laboral, Neuquén volvió a marcar un rumbo propio. El gobierno provincial, encabezado por Rolando Figueroa , firmó el decreto que otorga estabilidad laboral a más de 450 trabajadores del EPEN , muchos de ellos con más de una década bajo contratos.

Es un acto de justicia que beneficia, en su mayoría, a cientos de familias de localidades de distintas regiones de la provincia. Mientras el debate nacional se focaliza en el achique y ajuste fiscal, con despidos masivos en distintos organismos; en Neuquén la lupa es distinta.

No es un dato menor. No es un trámite administrativo. Es, como lo definen desde adentro, “un antes y un después”. “Es una emoción gigante. Estamos hablando de trabajadores que hoy pueden tener estabilidad laboral y proyectar su vida”, explicó Mario Chiappe, representante de los trabajadores en el directorio del EPEN, una de las voces de este proceso.

Detrás de ese número hay historias concretas: trabajadores que durante años sostuvieron el servicio eléctrico en condiciones adversas, sin la seguridad de un empleo estable. Hombres y mujeres que, mientras la comunidad esperaba la luz en sus casas, salían a la ruta con viento, nieve o hielo para restablecer el servicio.

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Durante mucho tiempo, lo hicieron sin certezas.

La medida impacta directamente en 453 trabajadores y trabajadoras, de los cuales cerca del 70% se desempeñan en el interior de la provincia. En muchos casos, son el único ingreso de sus familias y, a la vez, una pieza clave en la economía de cada localidad: el salario que llega al hogar también circula en el almacén, en la carnicería, en el comercio del pueblo.

Años de incertidumbre

La estabilidad, en este sentido, no es solo individual. Es comunitaria. Pero el proceso no empezó ahora.

Hay que retroceder al año 2019 para entender el origen. En ese momento, el EPEN mostraba señales de desorden estructural: falta de inversión, equipamiento obsoleto, trabajadores utilizando vehículos personales para cumplir tareas operativas y una situación financiera compleja.

EPEN Chanar cortes productores El EPEN restableció la líenas de media tensión pero los productores fueron afectados.

Desde entonces, se inició un camino de transformación que combinó gestión, planificación y una fuerte impronta sindical. Se incrementó la cantidad de trabajadores, se mejoraron las condiciones laborales, se reorganizaron las finanzas y se modernizó la flota operativa.

El pase a planta permanente

Hoy, luego de dos años intensos de trabajo interno, la empresa muestra otro perfil: mayor cobrabilidad, sin deudas estructurales y con un proceso sostenido de inversión en infraestructura y recursos.

La premisa lanzada por el gobernador Rolando Figueroa, hace un año y medio en una reunion ampliada de gabinete en la que exigió contar con empresas del estado, y sus empleados, comprometida con la comunidad; en el EPEN se cumple a rajatabla y es una de las máximas de cada uno de los más de 900 agentes.

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En ese recorrido, el pase a planta permanente aparece como la “frutilla del postre”, pero también como un acto de reparación.

Porque durante años, la condición de contratado no solo implicaba inestabilidad laboral, sino también limitaciones concretas en la vida cotidiana: dificultades para alquilar una vivienda, acceder a un crédito o proyectar a largo plazo.

La diferencia es simple, pero profunda: pasar de necesitar un garante a poder sostenerse por cuenta propia.

Ese cambio redefine todo.

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La decisión del gobierno provincial también tiene una lectura política. Mientras a nivel nacional el foco está puesto en la reducción del Estado, en Neuquén se prioriza el fortalecimiento de empresas públicas estratégicas y el reconocimiento de sus trabajadores.

En paralelo, el rol del sindicato, con ATE Neuquén y la conducción de Carlos Quintriqueo, aparece como un factor determinante en el proceso. La construcción fue gradual, con negociaciones sostenidas, concursos masivos y una lógica basada en números claros y planificación previa.

Nada fue improvisado.

camion epen energia neuquen

Incluso el paso previo al decreto, un concurso que abarcó a los trabajadores, se resolvió en apenas cuatro meses, marcando un ritmo poco habitual en estructuras estatales.

“Esto no es solo para los trabajadores, es para sus familias y para cada localidad donde están”, agregó Chiappe, poniendo el foco en el impacto social de la medida.

El resultado final, en este contexto, adquiere una dimensión mayor.

Porque no se trata solo de un logro administrativo o sindical. Se trata de una señal en medio de un escenario de incertidumbre: la posibilidad de proyectar, de construir futuro, de salir de la lógica de la espera permanente.

En definitiva, de vivir con tranquilidad.

Y en una Argentina donde esa tranquilidad escasea, el dato no pasa desapercibido.