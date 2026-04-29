Emprendedores de Neuquén ya pueden vender sus productos con certificación municipal

La Municipalidad de Neuquén entregó certificados de habilitación. Estos documentos permiten validar que los productos son aptos para el consumo.

La Municipalidad de Neuquén entregó certificados de habilitación a emprendedores que elaboran alimentos , en el marco de una propuesta destinada a fortalecer a emprendedores locales y garantizar la producción y comercialización segura. La subsecretaria de Comercio, Gabriela Cagol, destacó la importancia de esta instancia, que permite validar que los productos son aptos para el consumo.

“Hoy estamos entregando este certificado a los elaboradores de la sala, que garantiza que los productos son aptos para consumo, a partir de los análisis realizados por el laboratorio municipa l”, explicó la funcionaria.

Capacitación a emprendedores

Por su parte, Alberto Querci, coordinador de Integración Socioproductiva, valoró el alcance de la iniciativa y el proceso que permitió concretarla. “Hoy es un día especial porque estamos entregando nuevos productos con número de registro a emprendedores que han pasado por entre 30 y 40 días de capacitación y trabajo en la sala de elaboración, acompañados por el municipio y el equipo técnico”, expresó.

“El proceso culmina con el análisis de los productos para su aprobación final, lo que garantiza que puedan ser comercializados de manera segura”, agregó.

En esa línea, destacó el trabajo sostenido en el tiempo: “Hoy cuatro elaboradores reciben siete productos, fruto de un año y medio de trabajo y capacitación; es un logro importante y un motivo de celebración”.

MUNICIPALIDAD DE NEUQUÉN-SALA ELABORACIÓN- ALIMENTOS- TOMA NORTE-21

Un avance en la elaboración de alimentos

Asimismo, subrayó que el acompañamiento continuará: “Si bien celebramos este avance, todavía quedan más emprendedores por acompañar en este camino, y ese es el compromiso”. También remarcó el impacto de esta habilitación en el desarrollo del sector: “Esta instancia abre puertas para vender en comercios locales y, a futuro, expandirse a otras ciudades. Es un logro muy importante para todos los involucrados”.

Desde el sector emprendedor, Susana Ceballos, de Monguen Rupug , compartió su experiencia en el proceso. “Elaboramos blends de yerba mate y té, entre ellos uno orgánico con coco, llantén y malva, que presentamos en lata y también en formato de repuesto”, contó.

Además, destacó que “todo este proceso ha sido un gran trabajo en equipo, desde la selección de la materia prima hasta la comercialización y el cumplimiento de los requisitos legales”.

Finalmente, Ceballos remarcó que “gracias a estos registros, podemos acceder a más mercados y proyectar el crecimiento de nuestro emprendimiento”.

De esta manera, el municipio continúa fortaleciendo el desarrollo productivo local, acompañando a emprendedores en su crecimiento y facilitando su inserción en nuevos mercados.