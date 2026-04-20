¿Cuánto cobra Julián Álvarez en el Atlético de Madrid por mes en 2026?

Julián Álvarez , quien jugará para la Selección Argentina el segundo Mundial de su carrera, percibe este salario anual en el Atlético de Madrid .

A los 26 años, Julián Álvarez transita un notable momento en su carrera. El delantero de la Selección Argentina -quien jugará con los Albicelestes su segundo Mundial 2026 - busca levantar la Orejona, pero esta vez con el Atlético de Madrid . Claro, es que el oriundo de Cachín -Córdoba- ya la había conquistado con el Manchester City en la temporada 2022-23. ¿Cuál es el salario anual de Julián Álvarez en los Colchoneros ?

Cabe recordar que Julián Álvarez es uno de los cinco futbolistas que, en la historia, lograron consagrarse campeones de la UEFA Champions League, el Mundial y la Copa Libertadores. Los otros son los brasileños Dida; Roque Júnior; Cafú y Ronaldinho. Álvarez es el único de los futbolistas en actividad de esta nómina, quien tan sólo con 23 años estableció el récord de haber logrado la triple corona: la Copa Libertadores con River (2018); el Mundial con la Selección Argentina (2022) y la Champions League con el Manchester City (2023).

El delantero de la Selección Argentina -quien jugará con los Albicelestes su segundo Mundial- busca levantar la Orejona, pero esta vez con el Atlético de Madrid.

Este es el salario anual de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid

Julián Álvarez cobra un salario aproximado de 12,5 millones de euros brutos por temporada en el Atlético de Madrid. Su contrato equivale a un ingreso cercano a 240.000 euros brutos por semana, o alrededor de 1 millón de euros al mes.

Cabe recordar que Álvarez, quien arribó al Atlético de Madrid para la temporada 2024-25, firmó un contrato que lo vincula a la institución española hasta junio de 2030. La cifra de 12,5 millones de euros representa el salario mínimo. Este monto puede incrementarse como consecuencia de bonos por rendimiento u objetivos deportivos.

La contundente frase del presidente del Atlético de Madrid acerca de una eventual salida de Julián Álvarez

Recientemente, Enrique Cerezo -presidente de Atlético de Madrid- se mostró firme en relación al rumor que vincula a Julián Álvarez con un eventual traspaso del delantero argentino al Barcelona: “Tú piensa que yo soy Dios, hasta que no diga yo que se marche no se va a marchar. Te lo voy a explicar bien claro, tu eres inteligente y lo vas a entender: Tiene contrato con el Atlético de Madrid. Si un jugador tiene contrato con ese equipo y le quedan muchos años de contrato con ese equipo, pues dime tu que es lo que puede pasar”, le espetó a un periodista en rueda de prensa.

Simeone.jpg Julián Álvarez cobra un salario aproximado de 12,5 millones de euros brutos por temporada en el Atlético de Madrid.

A su vez, Julián Álvarez manifestó que por ahora piensa sólo en el Atlético de Madrid: "Yo que sé, no sé, pero puede ser que sí, puede ser que no. Nunca se sabe. Pero estoy muy feliz acá. Me hacés una pregunta que después sale por todos los lados, pero estoy feliz, pienso en el día a día, trabajo para mejorar, para dar lo mejor acá. Nunca dije nada ni hablé mal del club, estoy muy agradecido, la gente también me brindó su cariño, así que estoy muy feliz”.