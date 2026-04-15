Impactante choque de Juan Musso con un jugador del Barcelona en la clasificación del Atlético Madrid: el video

El arquero, que brilló en el partido con el que consiguió el pase a las semis de Champions League, fue protagonista de una jugada terrible.

Atlético Madrid se llevó una clasificación histórica ante el Barcelona tras un partido apasionante con el que avanzó a las semifinales de la Champions League , el certamen más importante a nivel clubes en el fútbol europeo. Hubo una figura clave para conseguir el pase: Juan Musso , autor de varias atajadas claras y protagonista en una jugada impactante que reclamaron en el culé.

El partido había arrancado complicado para los dirigidos por el Cholo Simeone que disputaban el encuentro en el Wanda Metropolitano, su casa, debido a que rápidamente el equipo de Cataluña logró ponerse 2-0 y con varias chances de concretar el tercero que podía terminar en una goleada. A los 22 minutos de partido, cuando el marcador ya estaba con la ventaja de dos, los visitantes tuvieron una chance clara para poner el 3-0.

Mala entrega de Clement Lenglet, centro de Lamine Yamal y un cabezazo potente de Fermín que pintaba para ser la ventaja para dar vuelta la serie. Sin embargo Musso se agrandó en el achique y contuvo el remate evitando la ventaja. Acto seguido, producto de volar de palomita, como se dice en la jerga futbolera, el jugador terminó impactando con el pie del arquero y, en consecuencia de ello, sufrió un corte importante en su rostro.

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Qué dijo Musso sobre la jugada en la que Barcelona pidió penal

"¿Pero cómo va a ser penal? De ninguna manera, yo hago el movimiento natural para intentar cubrir el arco y él para agacharse e ir a cabecear se lleva puesto mi pie. No entiendo cómo pueden pensar que le pueda pegar en forma intencional una patada así", dijo con indignación ante el reclamo del Barca.

Las tremendas atajadas de Musso ante Barcelona, para asegurar la clasificación del Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid festejó de local ante Barcelona y clasificó a las semifinales de la Champions League. En el encuentro de vuelta, el arquero argentino, Juan Musso, fue la gran figura del Colchonero, con algunas increíbles atajadas para sostener la ventaja en la serie.

El futbolista de la selección argentina se ganó la titularidad por la lesión de Jan Oblak, y no dejó dudas en el arco del Atlético, que volvió a vencer al Barcelona en el duelo español y va por su primer título en la Champions.

Las increíbles atajadas de Juan Musso ante Barcelona

Desde el 2-0 en la ida en el Camp Nou, el Cholo Simeone sabía que la vuelta iba a ser durísima, ya que el Barcelona tiene un poderío ofensivo enorme, liderado por Lamine Yamal.

El juvenil español tardó solo treinta segundos en tener la primer oportunidad del partido: desparramó a varios futbolistas del Colchonero y definió con el pie abierto al palo derecho de Musso, que se estiró y sacó la pelota al córner.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2044129394969518360&partner=&hide_thread=false ¡NO ESPERÓ NI TREINTA SEGUNDOS! Lamine Yamal ya asustó a Juan Musso y a Atlético de Madrid.



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En los siguientes veinte minutos, una ráfaga del Barcelona puso el partido 2-0 para el visitante, empatando la serie y desequilibrando al Atlético de Madrid, que perdió la compostura y se desordenó en defensa.

En ese momento de desconcierto, el arquero argentino volvió a ser héroe para el local: en un centro tres dedos de Yamal, Fermín López definió cruzado de cabeza, pero no fue gol gracias a que Musso se abrió de piernas y le ahogó el grito al equipo culé.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2044136080866148722&partner=&hide_thread=false JUSTO DESPUÉS DEL 2-0... ¡FERMÍN TUVO EL 3-2 DE BARCELONA ANTE ATLÉTICO DE MADRID! El español quedó lastimado luego de la salida de Juan Musso.



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En la misma jugada, que permitió que el Atlético continúe vivo en la serie, López quedó golpeado por un choque con el pie de Musso y tuvo que ser atendido por un par de minutos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2044146763859108192&partner=&hide_thread=false ¡¡EL MOMENTO EXACTO DEL GOLPAZO DE FERMÍN LÓPEZ CON EL BOTÍN DE MUSSO!! Atención a como quedó el rostro del español luego de ser atendido por los médicos...



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Tras ese parate, llegó el descuento del Atlético de Madrid, que volvió a estar arriba en la serie y logró salir un poco del acecho del Barcelona, que no pudo volver al dominio previo.

En el segundo tiempo, aunque no hubo la misma acción que en el primero, Musso se mantuvo seguro y descolgó varios centros en el final, incluyendo la última jugada del encuentro, en la que metió un puñetazo, ahogando la última chance del equipo culé.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2044160223678448043&partner=&hide_thread=false ¡¡MUSSO!! ¡¡MUSSO!! ¡¡MUSSO!! ¡¡MUSSO!! ¡¡Y ATLÉTICO DE MADRID A SEMIFINALES!!



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Las tremendas estadísticas del Cholo Simeone tras la clasificación a semifinales

El entrenador argentino tiene dos estadísticas impresionantes como entrenador del Atlético de Madrid: la primera es que venció al Barcelona en las tres series de Champions en las que se cruzó directamente. Todas fueron en cuartos de final, tanto en la 2013/2014, como en la 2015/2016 y la actual edición.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dataref_ar/status/2044159287287787790&partner=&hide_thread=false DIEGO “CHOLO” SIMEONE ganó en TODOS sus cruces directos de UEFA Champions League ante Barcelona:



Cuartos de Final 2013/14: 2-1 en el global.

Cuartos de Final 2015/16: 3-2 en el global.

Octavos de Final 2025/26: 3-2 en el global.



Todos los registros estadísticos… pic.twitter.com/3lKGI9g0fA — dataref (@dataref_ar) April 14, 2026

Además, en el siglo XXI, se convirtió en el entrenador argentino que más semifinales de Champions League alcanzó: esta es la cuarta vez que accede, tras las dos temporadas mencionadas anteriormente y también la 2016/2017, que fue la única que perdió, ante Real Madrid.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dataref_ar/status/2044159222401860016&partner=&hide_thread=false DIEGO SIMEONE es el entrenador argentino que MÁS VECES LLEGÓ A SEMIFINALES de UEFA Champions League en el siglo XXI:



2013/14 vs. Chelsea.

2015/16 vs. Bayern Múnich.

2016/17 vs. Real Madrid.

2025/26: espera por el ganador de Sporting CP-Arsenal.



Todos los… pic.twitter.com/hsLQaUY4bc — dataref (@dataref_ar) April 14, 2026

En esta estadística superó a Héctor Cúper, que tenía tres semifinales en el inicio del siglo. El Atlético de Madrid enfrentará al ganador entre Arsenal y Sporting de Lisboa.