Atlético de Madrid bajó al Barcelona de la Champions en una serie espectacular

Con un global de 3 a 2 y una gran actuación de Juan Musso, el Colchonero dejó afuera a uno de los candidatos al título.

Atlético de Madrid y Barcelona protagonizaron un partido tremendo, en el duelo de vuelta de cuartos de final de Champions League . El equipo del Cholo Simeone cayó 2 a 1 en el cotejo de este martes, pero clasificó a semifinales gracias al resultado global de 3 a 2.

Hubo mucho protagonismo de los argentinos que militan en el conjunto "colchonero". El más destacado fue el arquero Juan Musso, que tuvo atajadas determinantes en la noche de la capital española para lograr un triunfo sufrido y muy festejado.

Barcelona salió a llevarse puesto a Atlético y en 23 minutos le empató la serie de cuartos de final de Champions League. La visita tuvo en el arranque del partido de vuelta la contundencia que le faltó en la ida y contó con la colaboración de Clément Lenglet, que tuvo una pésima actuación.

Lamine Yamal avisó antes del minuto de juego, pero Juan Musso tapó abajo en la primera jugada del partido.

Fue un anticipo de lo que vendría apenas dos minutos más tarde, cuando Lenglet salió muy mal del fondo y el zurdo se fue mano a mano para definir entre las piernas del arquero argentino.

Significó el primer sacudón en una noche muy movida en el estadio Wanda Metropolitano.

lamine yamal barcelona atlético

El local empezó a salir del fondo y tras un pase al medio de Lookman casi convierte Antoine Griezmann por el área chica.

Pero cada ataque de Barcelona pareció medio gol en el comienzo.

En ese contexto llegó la gran asistencia de Dani Olmo para el golazo, por la definición al ángulo, de Ferrán Torres. Iban 23 minutos y el equipo de Flick ya había empatado la serie.

Embed ¡¡¡MORDIÓ EL TIBURÓN!! FERRAN TORRES SE FILTRÓ EN LA DEFENSA Y DEFINIÓ BIEN PARA EL 2-0 (2-2 global) DE BARCELONA VS. ATLÉTICO DE MADRID. ¡BENDITA #CHAMPIONSxESPN!



Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/3ODlaJLAQm — SportsCenter (@SC_ESPN) April 14, 2026

Inmediatamente, Lenglet se volvió a equivocar y Musso tapó un cabezazo casi a quemarropa de Fermín, impidiendo que le dieran vuelta la serie al Aleti. El centro no fue un bochazo cualquiera, fue pase exquisito de Yamal con el empeine del pie izquierdo hacia la cabeza de su compañero.

A la larga, esa atajada del arquero argentino sería la jugada más importante del partido y de la serie.

El trámite no dio respiro, porque llegando a los 31', Griezmann salió a pivotear en la mitad de la cancha y metió un pase fantástico de primera. Marcos Llorente se escapó por derecha a toda velocidad y asistió a Lookman, que venía como una tromba por el medio para convertir el descuento que volvió a desnivelar la serie.

Embed ¡¡REACCIÓN COLCHONERA!! LLORENTE ASISTIÓ A LOOKMAN Y EL NIGERIANO FIRMÓ EL 1-2 (3-2 global) DE ATLÉTICO DE MADRID VS. BARCELONA. ¡PARTIDAZO!



Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/uWTkIm2pnn — SportsCenter (@SC_ESPN) April 14, 2026

La pelota y el terreno siguieron siendo del Barcelona, que de no ser por Musso podría haber igualado de nuevo la serie e incluso pasar al frente. El arquero formado en Racing le tapó la última a Torres antes del descanso.

En el inicio del complemento, la posesión no cambió de mando, pero la primera clara fue para el local. Julián salió de contragolpe, Lookman remató desde afuera y su disparo salió apenas ancho.

Sobre los 9', llegó el gol anulado por fuera de juego a Ferrán, que había definido bárbaro tras un rebote pero estaba medio metro adelantado.

Yamal fue muy peligroso cada vez que tocó la pelota, pero con el correr de los minutos fue perdiendo influencia.

Los entrenadores empezaron a hacer cambios y allí se acomodó mejor el local, que estuvo cerca del segundo tras un desborde de Álvarez por izquierda que el ingresado Nico González no pudo capturar.

La más clara fue para Robin Le Normand tras un lateral larguísimo al área, pero Joan García evitó el tanto con una atajada espectacular.

Con la entrada de Alexander Sørloth, el equipo del Cholo tuvo más peso ofensivo y el delantero noruego generó la expulsión por último recurso de Eric García.

Los últimos 20', entre tiempo reglamentario y adicionado, fueron un manojo de nervios. El Atlético tuvo varios contragolpes para liquidarlo pero no pudo y Barcelona se mantuvo con chances por la diferencia de un gol en el global.

El ingresado Ronald Araújo, defensor que entró junto con Robert Lewandowski arriba, tuvo la última chance con un cabezazo que se fue por arriba del travesaño.

El pitazo final del turco Clément Turpin determinó la clasificación del Atlético Madrid a semifinales, donde espera por el ganador de la serie que Arsenal le está ganando a Sporting Lisboa 1 a 0 y este miércoles se resolverá en Londres.

Doblete de Dembelé para el campeón, que sigue firme

PSG dejó afuera al Liverpool con un contundente 4 a 0 en el global. La vuelta en Anfield Road fue 2 a 0 para el campeón defensor de la Champions gracias a un doblete de Ousmane Dembelé, el último Balón de Oro.

El equipo que dirige Luis Enrique espera por el ganador de Bayern Munich (2) Real Madrid (1), que jugarán este miércoles en Alemania.