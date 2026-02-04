Cuánto cuesta la indumentaria que Franco Colapinto utiliza en Alpine

La vestimenta de la marca Castore se puede conseguir a través de los canales oficiales de la escudería francesa.

A días del inicio del Campeonato Mundial de Fórmula 1 2026 , Franco Colapinto comenzó a palpitar su debut oficial como piloto titular de Alpine también fuera de la pista. El argentino modeló junto a Pierre Gasly la indumentaria oficial que la escudería francesa utilizará durante toda la temporada, la cual ya se encuentra a la venta.

Colapinto volverá a competir el próximo 7 y 8 de marzo en el Gran Premio de Australia , en el circuito de Albert Park, al mando del Alpine A526. En la antesala de esa primera fecha, el equipo presentó su colección 2026 , diseñada por la marca española Castore , que será la encargada de vestir a pilotos y staff técnico.

Según se detalla en los sitios oficiales de Alpine y Castore, la línea incluye remera, chomba, buzo, campera de medio cierre, rompeviento, campera de abrigo, chaleco y diversos accesorios . Las prendas ya están disponibles para el público, tanto en euros como con conversión a moneda local.

n cuanto a los precios, la remera oficial cuesta 96 euros, lo que equivale a aproximadamente 163.000 pesos argentinos. La chomba asciende a 114 euros (unos 194.000 pesos), mientras que el buzo tiene un valor de 132 euros, cerca de 225.000 pesos al cambio actual.

colapinto gasly 2

Las camperas mantienen una franja alta de precios: la de medio cierre y el chaleco también cuestan 132 euros cada una, la campera de abrigo se eleva a 138 euros (alrededor de 235.000 pesos), y la rompeviento se posiciona como la prenda más cara de la colección, con un valor de 180 euros, equivalentes a unos 307.000 pesos argentinos.

De esta manera, los fanáticos ya pueden vestirse como Colapinto en la previa de una temporada histórica para el automovilismo nacional.

¿Cómo serán los test de pretemporada de la Fórmula 1 en Bahréin?

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) continuará su preparación de cara a la temporada 2026 de Fórmula 1 en las próximos días, cuando se lleven a cabo los tests en Bahréin.

Colapinto viene de tener una muy buena semana en Barcelona, donde giró los días lunes y miércoles. En dichas pruebas pudo realizar una buena cantidad de vueltas, lo que le permitió sumar confianza a bordo de su A526, e incluso finalizó segundo la primera jornada en que salió a pista y cuarto solo dos días después.

La actividad para Colapinto continuará entre el 11 y el 13 de febrero en el Cuicuito Internacional de Bahréin, donde se especula con la posibilidad de que las pruebas sean también privadas, tal como ocurrió en Barcelona, debido a la falta de fiabilidad de los monoplazas de varios equipos ante la nueva reglamentación.

En las mismas, los equipos tendrán la posibilidad de dividir la actividad de sus pilotos ya sea por sesiones (mañana y tarde) o repartiendo los días de manera equitativa.

Pero este no será el final de la pretemporada, ya que solo una semana después, entre el 18 y el 20, los pilotos volverán a girar en Bahréin, con el objetivo de ultimar detalles antes del primer Gran Premio del año, que será entre el 6 y el 8 de marzo en Australia.

Colapinto quiere dejar atrás el complicado 2025 que tuvo en su temporada estreno en Alpine, donde no pudo sumar puntos en 18 Grandes Premios disputados.

Pero para este 2026 las sensaciones son totalmente diferentes en Alpine comenzaron a utilizar el motor de Mercedes, que es uno de los mejores sino el mejor, alcanzaron el peso mínimo y tuvieron muchas horas de túnel de viento para mejorar la aerodinámica.

A todo esto hay que sumar que Colapinto tuvo la oportunidad de participar en los detalles para el diseño de un monoplaza por primera vez, por lo que se sentirá mucho más cómodo en el mismo.

Se espera que, al menos en los primeros Grandes Premios, Alpine sea uno de los equipos que pueda pelear por terminar en la zona de puntos.