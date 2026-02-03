Quién es el jugador de Boca que se va al Napoli por la patria potestad

El Xeneize sufre la partida de una joven promesa de las inferiores y sin recibir dinero a cambio.

Al igual que ocurrió con River Plate semanas atrás con el caso del juvenil Luca Scarlato , Boca Juniors perdió a una de sus promesas de las inferiores por la controversial figura de la patria potestad, sin recibir compensación económica.

Con apenas 17 años, Milton Pereyra , delantero formado en el club Xeneize, decidió emigrar a Europa amparado en este recurso legal y continuará su carrera en Napoli de Italia. Según informó el periodista de ESPN Augusto Cesar, este martes el futbolista se realizará la revisión médica y firmará su contrato con el club que compite en la Serie A.

Nacido el 13 de mayo de 2008 en Buenos Aires, Pereyra llegó a Boca cuando tenía apenas siete años y realizó todo su proceso formativo en el club. En la actualidad se desempeñaba en la Sexta División, donde era seguido de cerca por el área de juveniles.

image

Con 1,76 metros de altura, es un delantero que se siente cómodo jugando de espaldas al arco, con presencia en el área y buena lectura para el juego asociativo. Esas características despertaron el interés de distintos clubes del exterior y terminaron inclinando la balanza hacia una salida temprana.

Años atrás, el propio Pereyra había expresado su deseo de debutar en Primera con la camiseta azul y oro e incluso soñaba con disputar un Mundial. Sin embargo, el escenario cambió y, tras charlas familiares, su entorno optó por abrirle una puerta distinta, apostando a un desarrollo anticipado en el fútbol europeo.

La polémica figura de la patria potestad

Al tratarse de una determinación amparada por la patria potestad, desde la comisión directiva de Boca Juniors entienden que no existe margen de maniobra. El club asumirá la salida del juvenil en condición de libre, sumando un nuevo caso a una lista que sigue creciendo y que vuelve a instalar el debate sobre la fuga de talentos jóvenes en el fútbol argentino.

image Francisco Baridó

La realidad es que el caso de Pereyra no es aislado. En 2024, Boca ya había sufrido una salida similar con Francisco Baridó, otro juvenil que dejó la institución mediante la figura de la patria potestad, sin haber debutado en Primera División.

En aquel momento, Baridó optó por continuar su carrera en las divisiones juveniles de la Juventus, aunque su estadía en Turín fue breve. Con el correr de los meses, el delantero también terminó recalando en Napoli, donde habría firmado un contrato por tres años, reforzando una tendencia que en Boca miran con atención y preocupación.

El cierre de 2025 marcó un punto de inflexión. En una reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional, la Asociación del Fútbol Argentino ratificó una medida de alto impacto: los jugadores que dejen sus clubes amparados en la patria potestad no serán convocados a las selecciones juveniles.

image Luca Scarlato

Desde la AFA explicaron que el objetivo es ordenar el proceso formativo y evitar salidas prematuras que perjudiquen tanto a los clubes como a los propios futbolistas, avanzando hacia un marco reglamentario más claro y protector. A pesar de esta dura medida optada por el ente rector del fútbol argentino, los casos se siguen sumando.