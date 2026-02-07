Los mejores memes de la goleada de Tigre a River
El Millonario cayó por 4 a 1 contra el Matador en el Monumental. El público estalló y las redes sociales también se hicieron eco.
River llegó al duelo ante Tigre en el Monumental invicto en el Torneo Apertura. La primera derrota llegó, pero fue más abultada de lo esperado: el Matador lo goleó por 4 a 1 y las redes sociales estallaron, al igual que el público del Millonario que reprobó la actuación del equipo de Marcelo Gallardo.
En ese sentido, los mejores memes aparecieron en X (ex Twitter), con la usual creatividad de los internautas. La defensa y el entrenador del club de Núñez fueron los principales apuntados por los usuarios.
Así fue la goleada de Tigre a River
Un categórico Tigre goleó y humilló 4-1 a River, en condición de visitante, en el marco de la cuarta fecha de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol y es líder con 10 puntos.
En el estadio Monumental, el Matador abrió la cuenta con el gol de Tiago Serrago a los 6 minutos de juego y, tan solo diez minutos después, el delantero David Romero amplió la ventaja.
En el complemento, Ignacio Russo a los 4 y 22 minutos aumentó el marcador. En el minuto 44, Lautaro Rivero descontó para el Millonario que sufrió la expulsión de Fausto Vera a los 14 minutos de esta etapa.
Con este histórico triunfo, el equipo de Diego Dabove escaló a lo más alto de la Zona B con 10 puntos. En la próxima fecha, Tigre recibirá a Aldosivi de Mar del Plata el jueves a las 19 horas en el estadio José Dellagiovanna.
Por su parte, el equipo de Marcelo Gallardo sufrió su primera derrota en el Torneo Apertura y de una manera catastrófica. En la próxima fecha, visitará a Argentinos Juniors en el estadio Diego Armando Maradona el jueves 21.15 horas.
El ´Matador´ abrió la cuenta a los 6 minutos con el gol de Tiago Serrago, de inferiores en River. Tras un rebote en la pierna del defensor uruguayo Matías Viña, el remate se desvió y el arquero Santiago Beltrán no pudo hacer nada.
David Romero anotó el segundo gol de Tigre a los 16 minutos, tras una mala salida de River en la que Ignacio Russo salió a la contra y asistió a su compañero que remató cruzado y aumentó el marcador.
En el complemento, a los 4 minutos, Russo marcó el tercer gol para Tigre. Tras una salida fallida desde el fondo de Anibal Moreno, la pelota le quedó a Russo mano a mano ante el arquero Santiago Beltrán, definió a la derecha y puso el 3-0.
A los 22 minutos, nuevamente como en casi todo el partido y aún más con la expulsión de Fausto Vera en River, Russo y David Romero se fueron mano a mano ante los defensores centrales Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero de contragolpe y, esta vez, Romero dejó solo a Russo ante el arquero Santiago Beltrán, al cual le definió cruzado y puso el 4-0.
Lautaro Rivero descontó para River a los 44 minutos. El defensor recibió la pelota en la medialuna del área y sacó un buen remate que entró pegado al palo izquierdo del arquero Felipe Zenobio que solo atinó a ver la pelota ingresar.
Te puede interesar...
Leé más
¿Vuelve Armani? Gallardo tiene el equipo casi definido para enfrentar a Tigre
¿Vuelve el alcohol al Más Monumental? La particular propuesta que analiza River para sus partidos
Noticias relacionadas
Dejá tu comentario