¿Vuelve Armani? Gallardo tiene el equipo casi definido para enfrentar a Tigre

El Muñeco define el equipo para recibir al Matador y la única duda está en el arco.

River Plate recibe a Tigre en el Estadio Más Monumental por la cuarta fecha del Torneo Apertura y el entrenador Marcelo Gallardo analiza los últimos detalles para definir el once titular que saldrá a la cancha para enfrentar al Matador.

Uno de los detalles que llamó la atención de la última práctica del Millonario fue la charla que el Muñeco mantuvo con Kendry Páez, la gran incorporación del último mercado de pases. El joven delantero ecuatoriano se entrenó toda la semana con sus nuevos compañeros y en las últimas horas quedó habilitado de forma oficial para jugar en River.

Paéz utilizará la camiseta número 19 y el Millonario, que liberó un cupo enviando a Lisandro Bajú a Montevideo Wanderers, podrá tenerlo en el banco de suplentes. Aunque este miércoles hubo un cambio de planes: Kendry hizo un doble turno y luego de eso acordaron con Gallardo tomarse 10 días más antes de debutar, para llegar en buena forma física.

image

La fecha tentativa es el 17 de febrero, en la Copa Argentina. Ese día, el Millonario se medirá con Ciudad de Bolívar, el último campeón del Federal A y que esta año tendrá su debut en la Primera Nacional, y allí sí actuaría el ecuatoriano, procedente del Chelsea inglés.

El regreso de Armani, la gran duda de Gallardo

En tanto, en la última línea hay dos incógnitas que Marcelo Gallardo buscará despejar con el correr de los días. La primera es la de Franco Armani. El arquero continúa siendo exigido en los entrenamiento y crece la posibilidad de que pueda regresar. A pesar de esto no van a apurarlo y Santiago Beltrán seguirá en el arco y el arquero campeón del mundo tendrá un par de días más de recuperación.

Por su parte Ezequiel Centurión atajará este jueves para la Reserva, cuando River enfrente a Talleres por la primera fecha del Torneo Proyección, partido a disputarse en el River Camp desde las 20.

image

Otro jugador que se recuperó y pelea por un lugar es Marcos Acuña. El Huevo ingresó, ante Rosario Central, pero no se lo vio del todo cómodo por lo que quedó planteada la duda de su continuidad en el puesto. Luego de la expulsión de Matías Viña contra Gimnasia, había reaparecido de manera sorpresiva fue Paulo Díaz, tras haber sido borrado por el entrenador previamente. Sin embargo, el próximo fin de semana no jugará y el uruguayo Viña, que cumplió la fecha de suspensión, se quedaría con ese lugar en el lateral izquierdo.

Además, tras la confirmación de la lesión de Sebastián Driussi, Maxi Salas gana enteros para acompañar a Facundo Colidio en la delantera. El Millonario viene de igualar sin goles en Rosario y lleva 7 puntos de 9 posibles en este arranque de campeonato.

De esta manera, La formación de River frente a Tigre sería: Santiago Beltrán o Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña o Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Maxi Salas.