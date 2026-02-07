El lente de LM Neuquén en los JJOO de invierno de Milán: en fotos, te mostramos la espectacular inauguración

Hasta el 22 de febrero, casi 3 mil atletas buscarán la gloria olímpica. El neuquino y fotógrafo, Sergio Dovio, estuvo presente en la apertura oficial.

Desde el viernes 6 de febrero de 2026 , los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 quedaron oficialmente inaugurados tras una ceremonia que combinó espectáculo, historia y música en el icónico estadio San Siro de Milán , en la región de Lombardía, Italia. Cerca de 2.900 atletas de todo el mundo desfilaron y encendieron la llama olímpica bajo el lema de “Armonía”, dando inicio a una de las citas más espectaculares del calendario deportivo internacional, que se extenderá hasta el 22 de febrero .

La ceremonia de apertura, que también tuvo eventos satélites en Cortina d’Ampezzo y otras sedes alpinas , destacó por un ambiente vibrante y participación masiva, con artistas como Laura Pausini, Andrea Bocelli y Mariah Carey sobre el escenario, y la presencia de figuras del deporte y la cultura que acompañaron el encendido de los dos pebeteros olímpicos, un hecho sin precedentes en la historia de los Juegos de Invierno.

Entre los cientos de fotografías capturadas en el evento, las imágenes de Sergio Dovio , fotógrafo colaborador de LM Neuquén con una trayectoria internacional que incluye cobertura de múltiples Juegos Olímpicos, muestran desde los momentos más emotivos del desfile de delegaciones hasta los detalles del espectáculo artístico y la magnitud de la celebración olímpica. Su mirada combina precisión técnica con sensibilidad para retratar la magnitud de un acontecimiento global.

Una neuquina en la delegación argentina

Son solo siete los atletas que representarán al país en los Juegos Olímpicos de Invierno y una de ellas es neuquina. Se trata de Nahiara Díaz, que forma parte de la delegación que estará compitiendo desde el 6 de febrero en Milano-Cortina, la máxima cita deportiva invernal que se realizará en Italia.

El último lunes la Federación Argentina de Ski y Andinismo confirmó a los siete atletas que representarán al país y se supo que la esquiadora zapalina disputará su segundo Juego Olímpico consecutivo luego de la presencia en Beijing 2022.

Con apenas 22 años, Díaz es integrante estable del Equipo Nacional, combinando regularidad regional con experiencia en Mundiales de Mayores y Junior, consolidándose como una de las principales figuras femeninas del fondo argentino.

Las fotos

