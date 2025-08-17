Cipo no pudo con el arbitraje de Rubiano y empató ante Villa Mitre

El Capataz fue muy superior desde el juego, pero le faltó efectividad de cara al arco rival. Además, el juez y sus asistentes hicieron de las suyas.

En un partido trascendental por la zona Campeonato, Cipo igualó sin goles ante Villa Mitre por la quinta fecha de la segunda fase del Federal A . Los dirigidos por el Chango Cravero hicieron méritos para quedarse con los tres puntos en La Visera, pero el árbitro Cristian Rubiano y sus asistentes incidieron en el resultado con decisiones paupérrimas.

No es la primera vez que le pasa al albinegro ni mucho menos en la categoría, pero se sigue repitiendo. El fallo más cuestionable de todos fue el gol anulado a Ricardo Dichiara cerca del final cuando estaba un metro habilitado.

El juez de línea Martín Nardelli levantó la bandera y privó a la multitud que acompañó al equipo de festejar la victoria.

Crónica de la tarde en La Visera

Los primeros 20' fueron de muchas imprecisiones y algunas aproximaciones sin demasiado peligro. La visita intentó con las subidas de Fabián Dawalder, que fue de lo mejor de su equipo aunque le faltó claridad.

Lo mejor de Cipo se vio pasando los 20'. Un lanzamiento de Mbombaj encontró a Parodi, que le bajó bárbaro la pelota a Ibarra, pero el "7" falló desde el punto del penal.

Inmediatamente, Matías Páez recuperó en campo contrario y le metió un centro perfecto a Lucero, cuya palomita exigió una atajada espectacular a contrapierna de Agüero.

A los 27', Ibarra exigió otra intervención clave del arquero de Villa Mitre, que se erigió como figura de la tarde.

Lo de Villa Mitre fue muy pobre y Cipo mereció más, pero los últimos remates de Agustín Stancato e Ibarra que salieron desviados llevaron a que el primer tiempo terminara sin goles.

En el arranque del complemento, Parodi tuvo dos para poner en ventaja a su equipo pero le faltó efectividad y el Chango Cravero movió el banco para romper el cero.

Con el correr de los minutos, la tensión fue ganando en el campo de juego y en las tribunas. El árbitro Rubiano fue cuestionado por los locales y sacó varias amarillas que podría haber evitado.

El clima se puso cada vez más caliente y a los 25' el juez anuló un gol de Ibarra por mano previa, en una de las decisiones más polémicas de Rubiano.

Pero lo peor llegó a los 32', cuando el propio Ibarra le puso un pase perfecto a Dichiara y el ingresado por Parodi anotó con un zurdazo perfecto. El asistente Martín Nardelli levantó la bandera en una jugada donde el futbolista que marcó el gol estaba un metro habilitado. La imagen de la transmisión es más que contundente y fue la muestra más clara de la incidencia del arbitraje en el resultado.

Un par de minutos después, el mencionado Dichiara recibió la segunda tarjeta amarilla de Rubiano, por protestar un córner, y la consecuente expulsión.

Esa decisión terminó de rematar el partido, porque Cipo ya no pudo ir para adelante con uno menos, mientras que la visita dejó mucho que desear, mostrando la peor versión que se le ha visto en los últimos años, ya que casi siempre fue protagonista.

El pitazo final de Rubiano determinó el empate, dejó bronca en los locales por el resultado y muy feas sensaciones para los presentes. Con jugar mejor y hacer goles en esta categoría, no alcanza.

SÍNTESIS

Cipolletti; Facundo Crespo; Nicolás Trejo, Lucas Mellad, Jeremías Langa y Gustavo Mbombaj; Leandro Vella, Agustín Stancato, Matías Páez y Gonzalo Lucero; Cristian Ibarra y Nicolás Parodi. DT: Daniel Cravero

Villa Mitre: Franco Agüero; Fabián Dawalder, Genaro Cepeda, Damián Zadel y Nicolás Ihitz; Pablo Mujica, Valentín Jouglard, Enzo González y Maxi López; Thiago Pérez y Leonel Iriart. DT: Carlos Mungo.

Cambios: ST 6 Ricardo Dichiara por Parodi (C), 12 Andrés Almirón y Santiago Jara por Lucero y Vella (C), 16 Martín Peralta por Pérez (VM), 27 Enzo Vallejos por Páez (C), 28 Lautaro Cerato por Iriarte (VM). 37 Alan Moreno y Damián De Hoyos por Ihitz y Mujica (VM).

Expulsado: ST 38 Dichiara (VM)

Árbitro: Cristian Rubiano

Cancha: La Visera