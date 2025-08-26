Automovilismo: quién es Mattia Colnaghi, el piloto argentino que firmó con Red Bull con solo 17 años

En esta nota te contamos todo lo que tenés saber sobra una nueva promesa del automovilismo argentino : Mattia Colnaghi , el joven piloto que firmó con la escudería Red Bull .

En 2024, y luego de 23 años de espera, un piloto argentino volvió a competir en la Fórmula 1, la máxima categoría del automovilismo mundial. Claro, es que Franco Colapinto irrumpió al frente de un Williams en el circuito de Monza y le puso así fin a una sequía que abarcó décadas. Mattia Colnaghi , el novel piloto argentino que acaba de firmar con la escudería Red Bull Junior Team , ¿tendrá el mismo destino que Colapinto?

De acuerdo al contrato firmado por Colnaghi , será parte de Red Bull en 2026. Además, competirá con el equipo MP Motorsport en la Fórmula 3 de la FIA. Pero, ¿quién es Mattia Colnaghi ? ¿Cómo llegó a tener esta oportunidad?

Mattia Colnaghi , piloto ítalo argentino de 17 años, actualmente lidera la competición de la Eurocup 3. En 2024 fue campeón de España de F4, en 2026 correrá en la Fórmula 3 con el equipo MP Motorsport y, además, acaba de firmar contrato con la escudería Red Bull .

En la actualidad, Colnaghi mantiene un desempeño destacado en la Eurocup 3. En la temporada 2025, sumó cuatro victorias y dos podios. Y se mantiene en la cima del torneo con 177 puntos, 12 más que Valerio Rinicella (165).

La historia cuenta que Colnaghi nació en Monza, Italia. En su buzo antiflama exhibe las banderas argentina e italiana. En su perfil de Instagram se presenta como “italo-argentino”. Su vínculo con nuestro país tiene estrecha relación con su madre, quien nació en la Patagonia.

En 2020, Colnaghi debutó en karting. Aquel año finalizó séptimo en el Trofeo Italiano Easykart, en la categoría Easykart 60. En la temporada 2022, corrió para Forza Racing en la categoría OK Junior, donde obtuvo el 12.º puesto en el 50.º Trofeo delle Industrie, y debutó en el Campeonato Mundial CIK-FIA, donde obtuvo el 26.º puesto.

En 2023, Colnaghi alcanzó el éxito compitiendo en el Campeonato Europeo CIK-FIA, donde terminó 15 en el certamen, y en el Campeonato Mundial CIK-FIA, competición en la que finalizó en el sexto escalón.

Ya en 2024, Mattia se consagró campeón de la F4 Española luego de una gran reacción en plena temporada, que hasta incluyó seis victorias. De esta manera, su crecimiento fue sostenido y veloz en autos de fórmula, hecho que llamó la atención de equipos y programas de desarrollo de pilotos. Entre ellos Red Bull, claro.

Gy5IXgrWsAASv4O Mattia Colnaghi, piloto ítalo argentino de 17 años, actualmente lidera la competición de la Eurocup 3.

Recientemente, Colnaghi expresó que “estoy muy emocionado por la oportunidad que me han brindado MP Motorsport y el Red Bull Junior Team. Unirme a los fines de semana de Gran Premio como piloto de Fórmula 3 es un sueño hecho realidad, y estoy deseando seguir construyendo la increíble relación de trabajo que MP y yo hemos desarrollado en las dos últimas temporadas”.

Asimismo, Sander Dorsman –director de MP Motorsport, escudería a la que también continuará ligado Colnaghi- sostuvo que "ascender a la FIA F3 con Mattia es un momento de orgullo para nosotros como equipo. Reconocimos inmediatamente su talento cuando se unió a nosotros siendo un adolescente en el invierno de 2023-2024, y fue una alegría ver cómo ese talento se aceleraba realmente en la F4 española, lo que le llevó a ganar el título en su primer año fuera de los karts”.